Wozu eigentlich Fleischersatz

Soja, Tofu, Seitan, Lupinen... es gibt einiges, was man anstelle von Fleisch verzehren kann. Nur stellt sich manch einer die Frage, wozu man überhaupt Fleischersatz braucht - entweder man isst Fleisch oder man lässt es einfach bleiben? So einfach ist es aber nicht.Viele Menschen wissen einerseits darum, dass ein Zuviel an Fleisch ungesund ist, dass die Bedingungen, unter denen die Tiere gehalten und das Fleisch produziert werden, fragwürdig sind und dass auch vom Umweltgedanke her Fleisch nicht gerade besonders empfehlenswert ist. Aber das Problem ist, dass es eben einfach gut schmeckt. Die wenigsten wollen auf Steak, Hackfleisch und Co. auf Dauer verzichten. Genau aus dem Grund gibt es sowohl für Vegetarier, die prinzipiell schon gerne Fleisch gegessen haben als auch für jene, die entweder auf vegetarisch umstellen oder ab und zu eine gut schmeckende Alternative verzehren wollen, viele Produkte, die ähnlich schmecken wie Fleisch. Und der Markt ist mittlerweile tatsächlich gegeben. In den Kühlregalen der Reformhäuser tummeln sich jede Menge Fleischersatzprodukte, die sicherlich manchmal hervorragend schmecken, manchmal aber auch zum Davonlaufen. Das jedoch ist und bleibt Geschmackssache.Wer Soja verträgt, kann beispielsweise mit Sojagranulat und entsprechenden Gewürzen das perfekte Hackfleischimitat zaubern. Aus Weizeneiweiß erhält man das so genannte Seitan, was ebenfalls von Geschmack und Konsistenz her sehr in Richtung Fleisch geht. Räuchertofu wird gerne gegessen in deftigen Suppen, da er in der Pfanne kross gebraten durch den Räuchergeschmack besonders Würstchen sehr nahekommt. Fleischersatz in Form von Lupinen ist relativ neu auf dem Markt, auch hier gibt es aber schon diverse Produkte, angefangen von Geschnetzeltem bis hin zu Gyros. Gerade Fertigprodukte wie Hamburger schmecken oft überzeugend und sind dem Original mitunter zum Verwechseln ähnlich. Natürlich könnte man Fleisch auch einfach ganz weglassen aber das fällt eben nicht jedem ganz leicht, daher ist so ein Fleischersatz manchmal eine gute und überzeugende Alternative - nur eben aus Pflanzen und nicht aus Tieren gewonnen.