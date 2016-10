Wokgemüse - schön bissfest

Lust auf frisches, knackiges, gesundes und obendrein aromatisches Gemüse? Dann ist Wokgemüse genau das Richtige. Denn durch das nur kurze Anbraten im heißen Wok und das permanenten Bewegen wird das Gemüse, wenn man es im Wok zubereitet, nicht matschig sondern bleibt schön bissfest. Das bringt natürlich auch mit sich, dass die meisten Vitamine ebenfalls enthalten bleiben. Zu einer abwechslungsreichen und gesunden Küche gehört also definitiv auch das Wokgemüse, welches noch dazu immer wieder neu abwandelbar ist.Auch was die Beilagen betrifft, ist Wok-Gemüse überhaupt nicht eintönig: Fleisch passt dazu ebenso gut wie Fisch; Glasnudeln, Nudeln oder Reis sind genau lecker dazu wie Kartoffeln. Und selbstverständlich spricht auch nichts dagegen, das Wok-Gemüse einfach solo zu genießen! Ausschlaggebend für den Geschmack ist vor allem die Zusammenstellung der Gewürze. Prima passen zum Wokgemüse Gewürze wie Knoblauch, Ingwer, Chili, Sojasoße, asiatische Gewürzmischungen wie Currys oder Chili-Paste und Soßen; abgeschmeckt werden kann das Wokgemüse zudem mit Salz, Pfeffer und wenig Zucker. Und was das Gemüse anbetrifft, hat man die Qual der Wahl: von Möhren über Brokkoli und Blumenkohl über Lauch, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, ja sogar Mangold oder Spargel ist alles denkbar.Besonders asiatisch wird es, wenn man leckere Pilze wie Mu-Err oder Shitakee hinzufügt. Auch Bambussprossen, Pak Choi oder andere asiatische Gemüsesorten passen selbstverständlich hervorragend dazu. Grundsätzlich sollte zuallererst das Gemüse geputzt und in mundgerechte Stücke geschnitten werden. Dann sollte alles, was länger zum Garen braucht (wie etwa die Möhren) zuerst in den Wok und alles, was schneller gart (z.B. der Brokkoli) erst später. Alles gut umrühren und am Schluss mit den Gewürzen und nach Wunsch mit etwas Soja- oder Fischsoße abschmecken.