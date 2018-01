Woher kommen die Pfunde?

Die einen fühlen sich schon ganz unwohl, wenn die Waage auch nur ein Gramm zu viel anzeigt, andere Frauen hingegen scheren sich gar nicht darum, dass sie mehr auf den Rippen haben, als eigentlich "erlaubt" ist. Wer sich von Diäten die gute Laune und Lebensfreude verderben lässt, ist selbst schuld, sagen glückliche "Dicke". Den lästigen Pfunden kann man mit Aktivität zu Leibe rücken, erklären fanatische Sportskanonen. Welche Meinung ist denn nun die Richtige?Nimmt man beide Antworten als gegeben und setzt diese in ein gesundes Verhältnis, bekommt man das erforderliche Mittelmaß. Diäten frustrieren und müssen nicht unbedingt sein, denn durch Bewegung im Leben schmelzen die Pfunde!Das hört sich doch gut und logisch an, hat allerdings in der Praxis auch einen "Haken" - denn selbst "Schwergewichtige" setzen auf Bewegung.Sicherlich macht viel essen dick und zu wenig Aktivität ebenso, allerdings gibt es merkwürdigerweise überall auf der Welt unterdessen mehr übergewichtige als untergewichtige Menschen. Ernähren diese sich alle falsch, treiben sie denn keinen Sport oder haben sie einfach weniger Disziplin? Dies anzunehmen, wäre sehr einfach!Sieht man allerdings die Studien und Untersuchen, dann zeigen diese ein ganz anderes Ergebnis. Menschen mit Übergewicht nehmen im Schnitt täglich nur 100 Kalorien mehr zu sich als schlanke Menschen. Das ist schlichtweg zu wenig, um eine drastische Körperfülle zu erhalten.Woher kommt es dann, dass die einen mehr Fett auf den Rippen haben als andere, wenn es nicht an falscher Ernährung liegt?Warum hilft Bewegung zwar ein wenig beim Abnehmen aber macht nicht unbedingt schlank?Dick sein hat nichts mit mangelnder Bewegung und Völlerei zu tun, fanden US-amerikanische Wissenschaftler heraus. Die genetische Veranlagung ist schuld, dass manche Menschen einfach schneller Fett ansetzen. Falsche, ungesunde Ernährung und akuter Bewegungsmangel sind also nicht der wahre Grund, warum es so viele korpulente Menschen auf dieser Welt gibt!