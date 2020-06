WM Party - für Leib und Seele ist gesorgt

Wenn eine Fußballmeisterschaft vor der Tür steht ist - nicht nur - ganz Deutschland im Party Fieber. Überall ist Public viewing angesagt und wenn man daran nicht teilnimmt, dann schaut man sich diesen Event doch zumindest auf einer privaten Party an. Und zu einer zünftigen Fussball Party gehört natürlich auch ein entsprechendes Buffet. Nur - was reicht man seinen Gästen dabei am besten? Einfach wird es natürlich, wenn jeder Gast dazu aufgefordert wird, seinen Teil für ein möglichst reichhaltiges und abwechslungsreiches Buffet beizutragen.Gerade auf Fussball Partys ist es am einfachsten, wenn Fingerfood mitgebracht wird. Sind nicht allzu viele Gäste mit von der Partie, kann natürlich auch von Tellern gegessen werden - das kommt ganz auf die Möglichkeiten und auf die Zeit des Gastgebers an. Da die Meisterschaften meistens in der Sommerzeit stattfindet, bieten sich vor allem leichte Speisen an; wird viel Alkohol getrunken, sollten auch ein paar deftige Dinge dabei sein, die den Alkohol etwas kompensieren. Geradezu ideal, lecker und ruck zuck vorbereitet sind kleine Mozzarella-Spieße. Auf Holzspieße oder Zahnstocher werden abwechselnd kleine Mozzarellakugeln und Cocktailtomaten gespießt, alles mit etwas Olivenöl, Salz, Pfeffer und Basilikumblättern dekoriert - fertig ist das köstliche Fingerfood. Auch salzige Muffins sind eine prima Idee und mal etwas ganz anderes auf dem Buffet.Wer Back-Ambitionen hat, kann schnelle Pizzabrötchen backen. Hierfür einfach einen Hefeteig mit Kräutern, gewürfeltem Schinken, Salamistückchen, Oliven und Käsewürfeln vermischen und backen. Schneller geht es mit einer Fertigbackmischung für Ciabatta, der man z.B. auch einfach nur gewürfelte Tomaten und etwas Knoblauchöl untermischen und dies dann als Brötchen backen kann.Eine tolle vegetarische Abwechslung zu Hackfleischbällchen, aber nicht minder lecker sind gebackene Kichererbsenbällchen, genannt Falafel. Es gibt Falafel sogar als Fertigmischung zu kaufen - das Pulver muss dann nur noch mit Wasser angerührt, zu Bällchen geformt und in Fett ausgebacken werden. Das schmeckt prima zu Tsatsiki und zu Tomatensalat. Prima ist auch alles, was gedippt werden kann: Gemüsesticks, Kartoffelspalten, Frühlingsrollen etc. Oder man serviert verschiedene Taco-Chips mit Tomatensalsa und Guacamole, einem Dip aus zerdrückter Avocado. Was ebenfalls immer gut ankommt, sind Hamburger zum selber belegen.Für die Fleischesser gibt es echte Buletten, für Vegetarier oben genannte Falafel-Bällchen oder andere vegetarische Frikadellen; dazu aufgeschnittene Burger-Brötchen, geschnittene Gurken, Tomaten, Käsescheiben Senf, Ketchup, Zwiebeln. So kann sich jeder seinen Wunsch-Burger zusammenstellen und die Arbeit für den Gastgeber hält sich in Grenzen.