Wildpflanzen voller Vitalität

In unserer nächsten Umgebung wachsen zahlreiche einheimische Pflanzen, die von vielen Menschen schlicht als "Unkraut" bezeichnet werden. Dabei stecken die meisten Wildkräuter voller wertvoller Inhaltsstoffe und bereichern den Speiseplan als Zugabe zum Salat oder als Würzzutat in Suppen, Soßen und Dips. Auch in Smoothies und Gewürzmischungen lassen Wildkräuter sich gut verwenden, zudem kann man aus vielen wild wachsenden Pflanzen ohne viel Aufwand Teemischungen und Tinkturen herstellen.Als Wildkräuter bezeichnet man gemeinhin Pflanzen, die ohne die Pflege des Menschen gedeihen und nie im Mittelpunkt von züchterischen Aktivitäten standen. Es handelt sich um kraftvolle und ursprüngliche Wildkräuter, in denen noch das gesamte Spektrum an Vitalstoffen, Mineralien, Spurenelementen und sekundären Pflanzenstoffen enthalten ist. Wildkräuter können einjährig oder mehrjährig sein, sie wachsen zum Teil unter extremen Bodenverhältnissen und trotzen selbst langen Dürreperioden. Normalerweise wachsen sie in Gemeinschaft mit anderen Pflanzen, die ähnliche Wachstumsbedingungen bevorzugen. Gegen Insekten- und Pilzbefall sind sie praktisch immun, zudem benötigen sie keine synthetischen Düngemittel, eher bevorzugen sie mageren und nährstoffarmen Boden.Wildkräuter weisen einen hohen Gehalt an Mineralstoffen und Vitaminen auf, mit dem es Kulturgemüse nicht aufnehmen können. So enthalten 100 Gramm Rosenkohl, der als Spitzenreiter unter den Gemüsen bei Vitamin C gilt, 114 Milligramm davon. Im Vergleich dazu bringt es die Brennnessel auf 333 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm des Krautes. Darüber hinaus sind Wildkräuter reich an Proteinen, allen voran der bei Gärtnern ungeliebte Giersch. Weitere wertvolle Inhaltsstoffe sind Gerbstoffe und Flavonoide. Gerbstoffe wirken entzündungshemmend und neutralisieren Giftstoffe, Flavonoide sind äußerst wirksame Antioxidantien, die die Körperzellen vor den Angriffen freier Radikaler schützen.Mittlerweile gibt es im Internet spezielle Versandangebote für Wildkräuter, doch kann man die Pflanzen auch selbst sammeln oder im eigenen Garten kultivieren. Nur bei selbst angebauten Pflanzen kann man sicher sein, dass diese tatsächlich frei von Düngemitteln und Spritzmittelrückständen sind. Zu den essbaren Wildkräutern, die man selbst in der Umgebung sammeln kann (allerdings möglichst nicht in der Nähe viel befahrener Straßen) gehören beispielsweise Brennnesseln, Bärlauch, Gänseblümchen, Dost, Löwenzahn, Spitzwegerich und Schafgarbe.