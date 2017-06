Wildkräuter - erkennen und sammeln

In Wildkräutern sind jede Menge wichtiger Vitalstoffe vorhanden, zudem wachsen sie in Wäldern, auf Wiesen oder im Wald und das noch völlig kostenlos! Sie beinhalten sogar so viel Vitamin und Mineralstoffe, dass sie das meiste Gemüse dabei spielend hinter sich lassen. Sie liefern dem Menschen meist sogar ein Vielfaches an Vitaminen und Mineralien, wenn man zum Beispiel einen Kopfsalat mit Gänseblümchen vergleicht, liegt das Gänseblümchen dabei ganz weit vorne. Man muss sie nur sammeln - und, das Wichtigste: als solche erkennen.Wildkräuter bereichern Salate Pestos. Gewürze, grüne Smoothies und man kann aus vielen von ihnen gesunde und wohlschmeckende Tees bereiten. Mit dem Begriff Wildkräuter werden jene Pflanzen bezeichnet, die nicht vom Menschen gezüchtet oder kultiviert wurden. Das bedeutet, sie gedeihen in der Wildnis völlig ohne das Zutun vom Menschen und sind daher auch meist unempfindlich gegen Kälteperioden und diverse Krankheiten oder Schädlinge. Der Geschmack von Wildkräutern ist zudem weitaus intensiver und aromatischer als der von Kulturpflanzen. Gerade aus dem Grund sind beispielsweise grüne Smoothies mit Wildkräutern in der letzten Zeit immer beliebter geworden Wildkräuter sind einfach ausgesprochen gesund. Auch Flavonoide finden sich in den Kräutern, die vor dem Altern und auch vor zahlreichen Krebserkrankungen schützen sollten.Am besten ist es immer noch, wenn man sich seine Wildkräuter selber sammelt, denn dann sind sie garantiert frisch und hoffentlich frei von Chemikalien. Die beste Zeit, um Wildkräuter zu sammeln ist der Vormittag wenn der Tau abgetrocknet ist, wenn es warm und trocken ist, alternativ auch der Abend. Zu vermeiden sind immer jene Gebiete, bei denen man davon ausgehen kann, dass gespritzt wurde oder dass Hunde unterwegs sind. Am besten man sammelt in abgelegenen Gebieten, was natürlich nicht immer ganz einfach ist und zuvor sollte man, wenn irgend möglich, zuerst einmal an einer Wildkräuterwanderung teilnehmen, um überhaupt Essbares von Nicht-essbarem unterscheiden zu können. Wer Wildkräuter nicht sammeln will oder kann, kann sie aber auch auf der Fensterbank ziehen oder in speziellen Internet-Versandhäusern bestellen. Will man sie nicht gleich verarbeiten, kann man sie auch ohne Probleme trocknen. Erst wenn sie komplett durchgetrocknet sind, darf man sie in gut verschließbare Gläser füllen. Beliebte und gesunde Wildkräuter sind zum Beispiel Malve, Giersch, Gänsefuß, Winterkresse, Brennnessel, Gänse-Fingerkraut Schachtelhalm, Spitzwegerich und noch einige mehr.