CHAMPAGNER

Wie das prickelt - Champagner Sekt Prosecco

Silvester steht wieder vor der Tür und in vielen deutschen Haushalten knallen dann wieder die Sektkorken. Viele Menschen stoßen dann mit Sekt an, andere mit Champagner. Doch worin besteht eigentlich der feine aber kleine Unterschied?Sekt:Deutscher Schaumwein wird im Allgemeinen als Sekt bezeichnet. Die in dem Sekt enthaltene Kohlensäure entsteht, wenn der Wein in Tanks oder Flaschen zusammen mit der Hefe gärt. Der günstigere Perlwein, den man in den Discountern zu kaufen bekommt, wird jedoch mit Kohlensäure versetzt, das heißt, die Kohlensäure wird dem Schaumwein zugesetzt.Prosecco:Der Prosecco kommt aus dem Norden Italiens. Unserem herkömmlichen Sekt kommt jedoch der Prosecco Spumante sehr nahe. Er perlt ebenso stark wie der deutsche Sekt. Häufig wird dieser Prosecco auch ¬Vino Spumante genannt.Dem gegenüber steht dann noch der Prosecco frizzante. Das ist ein Perlwein, ebenfalls aus Italien.Champagner:Diesen Namen dürfen nur die Schaumweine tragen, die tatsächlich aus der Champagne in Frankreich stammen. Der Champagner wird traditionell nach ganz strengen französischen Regeln gekeltert. Je länger der Champagner dann in den Flaschen und Fässern lagert, desto feiner werden dann seine Bläschen, die dann im Glas langsam aufsteigen.Crémant:Alle die Schaumweine, die außerhalb der Champagne in Frankreich hergestellt werden, tragen den Namen Crémant. Es handelt sich somit auch um einen Schaumwein aus Frankreich, jedoch stammen die Trauben nicht aus der Region Frankreichs die für den Champagner zuständig ist.Cava:Dieser Schaumwein ist ähnlich wie der Champagner und wird in Spanien hergestellt. Der Cava aus Spanien muss, gleich wie der Champagner, mehrere Monate in Fässern und Flaschen lagern, bevor er in den Verkauf kommt.Je nach dem, welche Geschmacksrichtungen man bevorzugt, kann man bei den unterschiedlichen Schaumweinen noch zwischen extra brut (extra herb), brut (herb), extra dry (sehr trocken), sec oder dry (trocken), medium dry oder demi-sec (halbtrocken) und sweet oder doux (mild) wählen.