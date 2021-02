Werbegag - Lebensmittel speziell Kinder

Ständig wird man in der Werbung mit Nahrungsmitteln konfrontiert, die speziell für Kinder geeignet sind. So enthält ein Joghurt extra viel Kalzium, eine Schokoschnitte verspricht die Extraportion Milch. Bonbons enthalten besonders viel Vitamin C. Kinder sprechen auf Werbung besonders gut an, da das Produkt als schmackhaft auf kindgerechte Weise präsentiert wird. Eine zusätzliche Kaufanimation bieten kleine Beigaben zu einem Produkt. Oft sind es Kärtchen, mit denen das Kind lesen lernt, oder auch Informationen über die unterschiedlichsten Tiere. Beliebt sind auch Schokoladeneier, in denen sich eine Schicht weißer Schokolade und im Inneren ein Spielzeug befindet.Produkte, die mit dem Slogan werben, dass darin extra viel Milch enthalten sei, beinhalten hauptsächlich Milchpulver. Sieht man sich die Zutatenliste an, steht an erster Stelle Zucker. Um den Kalziumbedarf zu decken, müsste ein Kind ca. 18 Stück der Schnitten essen, nimmt jedoch gleichzeitig die Menge von 45 Stück Zucker zu sich. Mit den Bonbons verhält es sich nicht anders, auch hier werden die negativen Eigenschaften des Produkts verschwiegen, stattdessen die Vorteile hervorgehoben. Auch zuckerfreie Produkte sind für Kinder nicht gesund, denn sie enthalten einen künstlichen Süßstoff, der zu Durchfall führen kann.Joghurt, der speziell für Kinder sein sollte, hält auch nicht das, was er verspricht. Es genügt, wenn ein Kind einen ganz normalen Fruchtjoghurt isst. Besser ist es natürlich, den Joghurt selbst herzustellen. Frische Früchte werden klein geschnitten oder püriert und in einem normalen Magerjoghurt untergemengt. Dadurch fällt schon einmal der zusätzliche Zucker weg und außerdem enthält selbst gemachter Joghurt einen höheren Anteil an Früchten. Eltern sollten bei Lebensmitteln, die speziell für Kinder beworben werden, auf die Inhaltsangabe achten. Es sollte wenig Zucker enthalten sein, wobei Honig, Frucht- oder Traubenzucker ebenfalls als Zucker gelten. Wer auf diese Lebensmittel verzichtet, und sich stattdessen Alternativen überlegt, schont auch den Geldbeutel, denn die Lebensmittel für Kinder sind meist um einiges teurer.