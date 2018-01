Wenn der große Hunger kommt

Die Situation hat sicher jeder schon einmal erlebt, plötzlich hat man große Lust auf etwas Süßes. Es ist bewiesen, dass Heißhunger meist in der 2. Zyklushälfte vorkommt. Außerdem können Stress oder eine einseitige Diät Auslöser sein. Steht man unter psychischer Belastung, kann das auch Heißhunger auslösen. Ein Gefühl des satt Seins fordert die Produktion des Glückshormons Serotonin, die Laue wird verbessert. Gibt man dem Heißhungergefühl nach, obwohl man eigentlich satt ist, lagert sich das an den Hüften ab. Es ist dann wieder schwierig, die Fettpölsterchen wegzubekommen. Doch was tun, wenn die Lust nach etwas Süßem so groß ist?Meist ist der Zeitraum, in dem man Heißhunger verspürt recht kurz. Diese wenigen Minuten gilt es zu überbrücken, Ablenkung ist angesagt. Wie man sich ablenkt, bleibt jedem Selbst überlassen, vielleicht ruft man eine Freundin an oder blättert in einer Zeitschrift. Ein gutes Mittel, ist auch Kaugummi kauen. Man hat das Gefühl etwas zu essen, das Hungergefühl wird jedoch gedämpft. Auslöser von Heißhunger kann auch die Verwendung von Süßstoff sein. Der Körper glaubt, Zucker zugeführt zu bekommen und regt die Insulinproduktion an. Folge davon: Heißhunger, da der Blutzuckerspiegel unnötigerweise gesenkt wurde. Wird man zu Hause von einer Hungerattacke überfallen, hilft Zähne putzen. Der süße Minzgeschmack der Zahnpasta vertreibt den Heißhunger auf Süßes.Wichtig ist es auch, viel zu trinken. Ideal sind Fruchtsaftschorlen, Tee oder Wasser. Regelmäßiges Essen hilft auch dabei, den Heißhunger zu stillen. Als Zwischenmahlzeit ist Obst hervorragend geeignet. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ein gutes und ausgewogenes Frühstück gibt dem Körper die Kraft, die er braucht. Die Lust auf Süßes stillt man am besten, wenn man ein Fruchtjoghurt ist. Es ist süß und hat wenig Kalorien. Akupressur beugt Heißhunger vor. Dazu drückt man 15-20 Sekunden einen Punkt, der sich zwischen Oberlippe und Nase befindet. Er wirkt auf das Appetitzentrum im Gehirn.