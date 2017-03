Welches Öl wofür

Es ist gar nicht so einfach bei der riesigen Auswahl an Ölen, die es mittlerweile im Laden gibt: Welches Öl verwendet man wofür? Welche Öle sind hitzebeständig und auch zum Braten auf hoher Temperatur geeignet? Und welche Öle sind aus ernährungsphysiologischen Gründen am ehesten zu empfehlen? Immerhin ist ein gutes Speiseöl aus der Küche nicht mehr wegzudenken - sei es nun zum Salat anmachen, zum Braten, Dünsten oder sogar zum Frittieren.Eines der beliebtesten Öle bei den Deutschen ist das Rapsöl, fast genauso beliebt ist Olivenöl. Olivenöl extra nativ ist allerdings eher für Salate als zum scharfen Anbraten geeignet. Dafür wiederum ist Rapsöl besser geeignet. Bei Olivenöl hingegen werden die wertvollen Inhaltsstoffe ab 180°C zerstört. Vor allem für die mediterrane Küche ist Olivenöl fast zwingend erforderlich, es gehört zu Pasta und Co und ist in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen erhältlich. Auf jeden Fall ist beim Kauf das kalt gepresste und native Öl dem raffinierten grundsätzlich vorzuziehen. In diesen Ölen stecken deutlich mehr Vitamine, sie sind allerdings aus dem Grund auch eher geeignet für die kalte Küche, sprich als Salatsoßen. Raffinierte Öle hingegen lassen sich oftmals mehr erhitzen, verlieren dabei zwar Inhaltsstoffe, die Qualität des Geschmacks und des Öls büßt dabei aber nichts ein. Wenn Öl anfängt zu rauchen, ist das ein Zeichen dafür, dass es zu sehr erhitzt wurde. Weil Rapsöl einen hohen Anteil hat an Ölsäure, darf auch dieses stark erhitzt werden. Neuerdings gibt es im Bioladen aber auch so genannte High oleic Öle, die aus Sonnenblumen, Raps- und Distelsorten gewonnen wurden, die ebenfalls einen hohen Ölsäureanteil haben und dennoch kalt gepresst sind.Hochwertiges Kokosöl ist übrigens ebenfalls gesund und kann genauso gut zum Braten und heißen Anbraten verwendet werden. Im Zweifelsfall hilft aber auch ein Blick auf das Etikett der Flasche. Wer mit Öl frittieren will, sollte auf eines zurückgreifen, welches einen niedrigen Gehalt hat an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Denn diese würden sich während des Frittierens ansonsten in freie Radikale verwandeln, welche für den Körper schädlich sein können. Zum Frittieren sind also immer jene Öle ideal, die nicht den Zusatz nativ oder vergine tragen, das können Oliven- aber auch andere Pflanzenöle sein. Was den Geschmack anbetrifft, so ist Rapsöl sehr neutral und passt daher zu allem, Walnuss- oder Kürbiskernöle hingegen sind von hoher Intensität und man verwendet sie am besten für Salate. Für die asiatische Küche oder das Kochen mit dem Wok sind Sesam- und Erdnussöl ideal, Sonnenblumen- und Maiskeimöl lassen sich ebenfalls relativ hoch erhitzen. Auch Leinöl wird immer häufiger verwendet, positiv daran ist der hohe Anteil an Omega 3 Fettsäuren.