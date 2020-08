Weizenschrot - kernig und gesund

In manchen Rezepten zum Brotbacken findet sich auf der Zutatenliste Weizenschrot. Was genau versteht man eigentlich darunter? Und worin liegt der Unterschied zu Mehl bzw. zu Vollkornmehl? Der Unterschied zwischen Weizenschrot und Weizenmehl besteht ganz einfach darin, dass Weizenschrot geschrotet aus der Mühle kommt, das heißt, es wurde nicht ganz so fein gemahlen. Erst wenn es ganz fein gemahlen ist, versteht man darunter das klassische Mehl. In jedem Fall aber ist Weizenschrot auch nicht so fein wie Vollkornmehl.Wer eine Mühle zuhause hat, kann den Mahlgrad selber einstellen, so dass es sogar verschiedene Arten von Weizenschrot gibt - mal eher fein, mal eher grob. Manchmal findet man im Supermarkt bei den Mehlen verschiedene Schrotsorten wie Weizen- oder Dinkelschrot. Wenn nicht, bleibt nur das selber Mahlen oder der Besuch einer Mühle mit angeschlossenem Mühlenladen, bei der man sich den Weizen so mahlen lassen kann wie gewünscht. Manchmal wird dieser Service auch im Reformhaus angeboten.Weizenschrot ist prima dafür geeignet, um daraus gesundes Brot zu backen. Immerhin wird bei der Herstellung von Weizenschrot das ganze Korn verwendet und gemahlen, was bedeutet, dass die wichtigen und gesunden Inhaltsstoffe, die ja bekanntlich vorwiegend in der Hülle stecken, ebenfalls enthalten bleiben. Wer also ein Brot backen will, für welches man Weizenschrot benötigt, wird nach dem Backen mit einem herzhaften, kernigen, leckeren und vor allem gesunden Brot belohnt.