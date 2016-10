Weizengras - hoher Chlorophyllgehalt

Da Weizengras über einen Chlorophyllgehalt von mehr als 10% hat, gehört es zu den chlorphyllreichsten Pflanzen überhaupt. Und mehr als das: auch der Vitamingehalt liegt deutlich über dem Durchschnitt. So befindet sich darin sage und schreibe 60-mal mehr Vitamin C als in Orangen und 50-mal mehr Vitamine als im Spinat, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Auch Eisen, Kalzium und Magnesium ist reichlich in Weizengras enthalten; weiterhin verfügt es über eine beachtliche Menge an Eiweiß. Grund genug also, dass man das Weizengras problemlos zu den Superfood zählen kann.Der daraus gewonnene Saft soll angeblich bei Darmerkrankungen helfen, er absorbiert freie Radikale aufgrund seiner enthaltenen Antioxidantien, was ihn auch zur Vorbeugung gegen Krebs und Rheuma hervorragend eignet. Gesichert sind diese Erkenntnisse allerdings bislang noch nicht. Weizengrassaft wird durch Pressen des Grases gewonnen. Diese Produkte sind allerdings, wenn überhaupt, dann nur in speziellen Naturkostläden erhältlich. Möglich wäre es alternativ aber auch, selber Weizengras anzubauen. Nach etwa 10 Tagen kann das frische Weizengras geerntet und bei Bedarf entsaftet werden.Dafür gibt es im Handel sogar ganz spezielle Weizengrasentsafter, da nicht jeder Entsafter dafür gleichermaßen geeignet ist. Oder man kaut sie Gräser einfach so lange zwischen den Zähnen, bis sich ein süßlicher Geschmack einstellt, das spart das Entsaften. Abgesehen von Weizengras in Saftform gibt es dieses Superfood auch noch in Form von Pulver, welches ideal ist, um es beispielsweise einem Smoothie hinzuzufügen.