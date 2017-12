Weihnachtsplätzchen für Zuckerpuppen

Ohne das Backen von Weihnachtsplätzchen wäre wohl für die meisten von uns die Vorweihnachtszeit nur halb so schön. Es macht einfach Spaß, im Advent in der Küche zu stehen und sich beim Backen der kleinen Leckereien so richtig zu verausgaben. Viele greifen dabei immer wieder auf die gleichen, ihnen bekannten Rezepte zurück. Klar, Altbekanntes und Altbewährtes wie Zimtsterne oder Vanillekipferl sind einfach Klassiker unter den Plätzchen - wenn man den Dreh einmal raus hat und sein persönliches Lieblingsrezept gefunden hat, geht das Backen fast schon ganz nebenbei.Weitere bekannte Klassiker unter den Plätzchen sind Kokosmakronen, Bethmännchen, Heidesand und viele andere mehr. Allerdings lohnt es sich aber auch, mal ein anderes und ganz neues, vielleicht sogar exotisches Rezept auszuprobieren. Nichts gegen Ausstecherle und Co., aber es gibt noch so viel mehr leckere Rezepte, dass es eigentlich fast schade wäre, wenn man immerzu nur dieselben fünf Sorten bäckt. Damit auch alles glatt läuft, sollte man sich beim Plätzchen backen möglichst auf ein oder zwei Sorten pro Tag beschränken - vor allem dann, wenn es sich um neue und unbekannte Rezepte handelt. Unbedingt vorher abchecken, ob auch wirklich alles im Haus ist, was für die Plätzchen benötigt wird, idealerweise sind die Zutaten nicht mehr kühlschrankkalt, denn dann lassen sie sich einfacher verarbeiten.Es bietet sich aber auch an, wenn man mehrere Plätzchen backen will, einen Grundteig zu bereiten, der abgewandelt wird und aus dem man auf diese Weise gleich 2 verschiedene Sorten Plätzchen herstellen kann. Auch Plätzchen, die orientalisch angehaucht sind, bringen Abwechslung auf den Adventsteller. Wie wäre es zum Beispiel mit Brownies, Linzer Schnitten oder Baklava? Wer wenig Zeit hat, entscheidet sich lieber für ein einfacheres und schnelles Rezept. Ausstecherle in allen Variationen zählen sicherlich zu den schnelleren Sorten, durch abwechslungsreiches Verzieren kann man sie ganz einfach immer wieder neu gestalten.Kindern gefällt es beispielsweise besonders gut, wenn man sie anstatt mit Zuckerperlen mal zur Abwechslung mit Gummibärchen dekoriert. Schnell gehen auch immer all jene Rezepte, bei denen nichts ausgestochen werden muss, sondern der Teig als Ganzes aufs Backblech gestrichen und erst nach dem Backen in Stücke geschnitten wird. Schnell geht es auch dann, wenn nichts gefüllt oder aufwendig dekoriert werden muss. Die folgenden Lebkuchen sind ausgesprochen lecker und gehen ganz besonders flott: Für den Teig einfach aus 70g geschmolzener Zartbitterschokolade, 2 Eiern, 80 g gemahlenen Mandeln oder Haselmüssen, einem Teelöffel Backpulver, 1 Prise Salz, 3 EL Rum, 1 TL Zimt, 2 EL Lebkuchengewürz und 250 g Mehl sowie 200g weicher Butter, die zuvor mit 200g Puderzucker schaumig geschlagen wurde, vermischen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech streichen und bei circa 180°C 20 Minuten lang backen. Nach dem Abkühlen mit Puderzuckerguß überziehen und in Rauten schneiden. Fertig!