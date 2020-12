Weihnachtsgerichte auf der Festtafel

Eigentlich soll das Fest der Liebe ja möglichst friedlich und harmonisch vonstatten gehen. Wenn da nicht schon Wochen vorher sozusagen wie ein Damokles-Schwert die Frage über einem schweben würde: was soll es dieses Mal zum Essen geben? Denn das Weihnachtsessen hat für viele von uns eine ganz besondere Bedeutung. Alle Familienmitglieder kommen mal wieder zusammen und bei so einem festlichen Anlass soll nun mal einfach alles passen - allem voran das Essen. Allerdings ist es gar nicht so einfach, für möglicherweise 10 oder noch mehr Personen zu kochen, noch dazu mit mehreren Gängen und dass es etwas ganz Besonderes sein soll, versteht sich von selbst. Was also tun?Klassische Weihnachtsgerichte sind Gänsebraten, Wild, Fisch, Pasteten; bei manchen Familien steht traditionell an Weihnachten ein Karpfen auf dem Tisch, bei anderen sind Saitenwürstchen und Kartoffelsalat angesagt, zumindest am heiligen Abend. Für mehrere Gäste bietet sich eigentlich immer die klassische Weihnachtsgans an, die problemlos für bis zu 10 Personen reichen kann. Wem der ganze Vorbereitung-Stress zu viel wird, der sollte sich ernsthaft überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, gemeinsam zum Essen in ein Restaurant zu gehen. So bleibt die Küche kalt, Stress wird vermieden und jeder kann das Fest genießen, ohne stundenlang in der Küche stehen zu müssen. Eine gute Alternative ist gerade an Weihnachten immer auch Raclette oder Fondue. Hier hält sich zumindest die Vorbereitungszeit in Grenzen, denn es muss nur vorher das Fleisch bzw. Gemüse geschnitten werden, dazu ein paar Soßen, Salate und Brot und schon kann´s losgehen.Wer doch lieber klassisch ein mehrgängiges Menü zaubern will, sollte sich rechtzeitig aufschreiben, was genau besorgt und erledigt werden muss. Wenn die Hauptspeise sehr zeitaufwendig ist, kann vielleicht die Vor- oder Nachspeise ein bisschen vereinfacht werden. Oder man delegiert den Nachtisch oder einen Salat an einen der Gäste, der diesen dann bereits fertig mitbringt. Denn wenn das Fest der Feste zum Stress ausartet, nur weil man an sich und vor allem an das Essen zu hohe Ansprüche hat, ist es doch auch schade, oder? Schließlich wollen alle das Weihnachtsfest genießen und wenn der Gastgeber permanent im Koch-Stress ist, wird es vermutlich eher kein entspanntes Fest. Eine andere Möglichkeit ist ein kalt-warmes Buffet, welches sich gut vorbereiten und keine Wünsche offen lässt. Gerade dann, wenn mehrere Gäste erwartet werden, ist dies sicherlich auch eine gute Idee. Schließlich lassen sich auch hier exquisite Leckereien anbieten, wie beispielsweise Antipasti, geräucherter Lachs oder Kanapees.