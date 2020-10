HOT UND SPICY

Wasabi oder nicht Wasabi

Liebhabern der japanischen Küche, besonders im Bereich Sushi und Sashimi, ist Wasabi mit Sicherheit ein Begriff. Er wird auch oft als grüner Meerrettich bezeichnet, obwohl er botanisch gesehen gar nichts mit dieser Pflanze zutun hat. Dennoch, diese beiden köstlichen japanischen Gerichte wären ohne Wasabi undenkbar, wobei einem sein herrlich scharfer Geruch förmlich in die Nase steigt.Die Wasabi-Pflanze, die genau wie Meerrettich oder Senf zu den Kreuzblütengewächsen gehört, ist in Japan, Korea, den USA und Neuseeland zuhause. Sie gedeiht am besten in seichten fließenden Gewässern wie etwa Bergbächen, bei Temperaturen zwischen 8° und 20 °C.In der Küche verwendet man in der Regel nur den Teil der Pflanze, der gern als Wasabi-Wurzel bezeichnet wird und eigentlich ein vertikal wachsender, beblätterter Wurzelstock ist. Nachdem die Blätter entfernt sind, erinnert Wasabi nun eher an abgeernteten Rosenkohl.Der größte Teil des Aromas und der Schärfe konzentriert sich im Wurzelstock, die Blätter bieten nur wenig davon, werden aber auch genutzt. In Japan wird Wasabi immer frisch verwendet, weshalb die Menge, die zum Würzen benötigt wird, auf einem Holzbrett mit einer rauen Haifischhaut gerieben wird. Zahlreichen japanischen Gerichten würde ohne Wasabi der typische Geschmack fehlen. Doch da dieses Gewürz außerhalb Japans kaum frisch zu bekommen ist, muss man auf Wasabi-Paste aus der Tube zurückgreifen. Und noch eine Tatsache ist äußerst skurril - denn weil Japan bereits seinen Eigenbedarf an Wasabi nicht mehr decken kann, stellt man tatsächlich mittlerweile einen künstlichen Wasabi-Ersatz aus billigem weißen Meerrettich her, dem Farbstoffe und Senfextrakt zugegeben werden. Zwar ist dieses Imitat durchaus essbar, doch Kenner merken den Unterschied garantiert.Wasabi lässt sich zusammen mit anderen Zutaten nicht nur zu Sushi und Fisch, sondern auch in Soßen und Dressings oder gar Kartoffelmus oder Mayonnaise verwenden. Zahlreiche Sterneköche versuchen sich hier erfolgreich an neuen Kreationen, die durchaus zur Nachahmung empfohlen werden können.