Warum Obst und Gemüse so gesund sind

Die Grundlage einer gesunden und bewussten Ernährung bilden nach wie vor die vielfältigen Obst- und Gemüsesorten und das mit Recht, wenn man sich einmal eingehender mit deren Inhaltsstoffe beschäftigt. Als wahre Fitmacher verstecken sich im Obst und Gemüse reichhaltige Vitalstoffe, die beginnend bei jeglichen Vitaminen über Mineralstoffe und Spurenelementen bis hin zu Ballaststoffen für das ganz besondere Gesundheitsplus sorgen können.Die Kombination aus den unterschiedlichen Nährstoffen macht schlussendlich den gesunden Schönheitseffekt, denn neben dem Thema Gesundheit ist auch die persönliche Beauty hinsichtlich des Verzehrs von Gemüse und Obst nicht zu verachten. Biotin und Zink für schönes Haar, Vitamin A, C oder E gegen die Hautalterung oder auch Ballaststoffe für eine regelmäßige Verdauung und Entschlackung sind nur einige der wertvollen Pluspunkte bei einer Gemüse- und Obstlastigen Ernährung. Diese muss übrigens nicht nur aus ganzen Gemüse- und Fruchtstücken bestehen, sondern kann auch in Form von frischen Säften oder in gekochtem Zustand erfolgen. Letztere Variante ist allerdings mit einem kleinen gesundheitlichen Minus belastet, denn viele wichtige Nährstoffe werden durch ein Erhitzen zerstört und somit auch der Sinn in dem Verzehr.Warum Obst und Gemüse jedoch noch mehr als nur gesund sind, findet sich in der Tatsache, dass sowohl die sekundären Pflanzenstoffe als auch der enthaltene natürliche Fruchtzucker für ein Sättigungsgefühl sorgen. Diese kann in der Kombination mit den Mineralien Kalium, Magnesium und Kalzium zudem bei einem Wunsch nach einem Gewichtverlust diesen selbst dann leichter erreichen lassen, wenn man keine Diät im eigentlichen Sinne durchführt. Um noch einmal auf die sekundären Pflanzenstoffe zu kommen: Diese können präventiv das Risiko einer Krebserkrankung ebenso eingrenzen als auch die Entstehung vieler heute bekannter Zivilisationskrankheiten. Ob eine Fettsucht oder Herz-Kreislaufbeschwerden mit Obst und Gemüse führt man seinem Körper viel Gesundes zu und unterstützt folgerichtig nicht nur das Immunsystem in seinem wichtigen Tun, sondern auch das Vorhandensein einer körperlichen und geistigen Vitalität.Quelle: Miomedi