Walnuss

Hört man das Wort Walnuss, dann denkt man gleich an Weihnachten. Diese Nüsse werden schon seit vielen Jahren mit dem Fest der Liebe in Zusammenhang gebracht. Mit Silber oder Goldfarbe verziert, schmückten sie so manchen Tannenbaum und die Kinder freuten sich, wenn sie auf den bunten Tellern einige Walnüsse fanden.Da die Walnuss ein vollwertiges und hochwertiges Nahrungsmittel ist, sollte sie das ganze Jahr über verspeist werden. Die Walnuss fördert die natürliche Schönheit und sorgt durch ihre Zusammensetzung für das seelische Gleichgewicht im Körper. Nur wer sich gut fühlt, sieht auch gut aus und deshalb sollte niemand auf den Verzehr von B-Vitaminen, Mineralstoffen, Eiweiß und wertvolle Fettsäuren, welche alle in einer Walnuss zu finden sind, verzichten. Es müssen keine teuren Produkte gekauft werden, um Haut und Haare ihre natürliche Schönheit und Vitalität zu erhalten.Wer täglich in ausreichendem Maße Walnüsse zu sich nimmt, der kann das Risiko von Herzerkrankungen erheblich senken. Dabei muss es nicht die Walnuss im Ganzen sein, die in der Küche Verwendung findet. Ein knackiger Salat kann mit Walnussöl aufgewertet werden und erhält so weitere wertvolle Vitamine. Aber der Speise können auch Walnusskerne beigegeben werden. So bekommt der Salat noch einen besonderen Biss.Da die Walnuss das ganze Jahr über im Handel zu haben ist, kann jeder etwas für seine Gesundheit und Vitalität tun, man muss es nur wollen. Es ist kein Problem täglich fünf Walnüsse zu essen, um die Arterien frei zu halten. Denn die Walnuss kann auch am Nachmittag auf der Kaffeetafel stehen, nicht etwas als ganze Nuss, sondern vielmehr als leckeres Gebäck oder Kuchen. Müsli oder Flakes mit Walnusskernen gibt es zu kaufen. Sie brauchen nur noch etwas Milch zufügen und schon kann eine wertvolle Mahlzeit verspeist werden. Sie stellen eine hochwertige Ernährung dar und durch ihre Zusammensetzung sorgen sie für einen guten Start in den Tag.