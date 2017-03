Waldorfsalat - immer ein Statement

Ursprünglich stammt er aus New York, der Waldorfsalat und hat seinen Namen vom dortigen Waldorf-Astoria Hotel. Erfunden wurde er im 19. Jahrhundert. Die Zubereitung unterscheidet sich dort von der unsrigen nur dadurch, dass man in New York Staudensellerie verwendet und bei uns Knollensellerie, der in ganz feine Streifen (Julienne) geschnitten wird. Weitere Zutaten des Waldorfsalats sind säuerliche Äpfel und Walnusskerne. Oftmals werden ihm außerdem noch Ananas und Mandarinen zugefügt.Angemacht wird der Salat in der Regel mit Mayonnaise, wer es lieber etwas weniger kalorienreich mag, nimmt stattdessen saure Sahne, Joghurt oder Dickmilch. Die Zubereitung ist einfach: Bei einem Salat für 4 Personen werden 150 - 200g Walnusskerne gehackt und ein Knollensellerie geschält und in ganz feine Streifen geschnitten. Mit einer speziellen Küchenreibe klappt das am besten. 3 säuerliche Äpfel werden ebenfalls in Streifen geraspelt, nachdem man sie geschält und entkernt hat. Alternativ kann man auch kleine Stückchen statt Streifen machen. Diese Zutaten gibt man in eine Schüssel und vermischt sie. Damit der Apfel nicht braun wird, bietet es sich an, etwas Zitronensaft hinzuzugeben. Nun wird der Salat mit Mayonnaise oder den oben genannten Alternativen angemacht und dann nach Geschmack mit Salz und Pfeffer gewürzt.Vor dem Verzehr sollte er allerdings noch zugedeckt ein paar Stunden durchziehen. Was die Variationsmöglichkeiten angeht, ist man sehr flexibel. Der eine mag gerne etwas Fleisch im Salat, hier passen zum Beispiel Hühnchen oder auch geräucherter Fisch. Wer gerne Käse dazugeben will, kann zum Beispiel Emmentaler verwenden oder, wenn es etwas herzhafter sein soll, Gorgonzola nehmen. Prima schmeckt es übrigens, wenn man die Soße mit etwas Curry verfeinert Das gibt dem Salat einen leicht exotischen Touch.