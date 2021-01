Vorsicht - Künstliche Aromastoffe

Den Lebensmitteln werden Aromastoffe zugefügt, damit sie immer wieder und gerne gekauft werden. Doch es ist für den Verbraucher nicht ersichtlich, ob es sich nun um natürliche oder künstliche Stoffe handelt, die in den Lebensmitteln enthalten sind. Seit 2011 gibt es eine Verordnung innerhalb der EU, diese regelt, welche Bezeichnung auf der Verpackung stehen muss, um auf die Aromastoffe hinzuweisen. Wer die Inhaltsangabe auf der Verpackung liest, und den Begriff naturidentisches Aroma findet, denkt sofort daran, dass es sich dabei um einen natürlichen Aromastoff handelt, das ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr bedeutet die Bezeichnung, dass das Aroma dem natürlichen Aroma nachempfunden ist.Doch warum sind in den Lebensmitteln so viele Aromastoffe enthalten? Diese Frage stellt man sich oft. Die Industrie gibt dafür Gründe an. Ein Produkt, das einen geringen Fruchtanteil enthält, braucht Aromastoffe, damit die Ware auch nach dem schmeckt, nach dem sie schmecken soll. Gemüse und Obst schmecken immer anders, es kommt darauf an, wann es geerntet und wo es angebaut wurde. Daher werden Aromastoffe eingesetzt, um den Kunden immer den gleichen Geschmack zu bieten. Lebensmittel, die keinen Eigengeschmack haben, werden künstliche Aromastoffe zugesetzt. Ebenfalls werden die Aromastoffe verschiedenen Lebensmitteln beigemengt, um einen unangenehmen Eigengeschmack zu überdecken.Aroma bedeutet, dass die Stoffe, die den Speisen den Geschmack geben, im Labor hergestellt wurden. Künstliche Aromastoffe sind ebenfalls chemisch hergestellt, sie können einen Geschmack annehmen, den es in der Natur nicht gibt. Steht auf der Verpackung natürliches Aroma, werden diese aus natürlichen Produkten hergestellt, jedoch kann es sein, dass man Sägespäne verwendet, um zum Beispiel ein Kirscharoma herzustellen. Auch der Begriff natürliche Aromastoffe stimmt nur bedingt. Sie werden zwar aus natürlichen Stoffen hergestellt, jedoch muss es sich nicht um das eigentliche Aroma handeln. Am wenigsten Chemie ist in einem Produkt enthalten, wenn natürliches Kirsch-Erdbeeraroma oder Ähnliches auf der Verpackung steht. Das Produkt muss mindestens 95 % Aroma aus natürlichen Früchten enthalten.