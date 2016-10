Vollwertkost - naturbelassen und frisch

Eine vollwertige Ernährung ist gesund, das ist den meisten von uns mittlerweile schon klar. Nur - wie genau sieht eine Vollwert Ernährung eigentlich aus? Generell versteht man unter einer vollwertigen Ernährung, wenn viel Frisches, Unbehandeltes und viel Vollkornprodukte verzehrt werden.Ganz klar, wie es das Wort auch schon andeutet, es geht also um Produkte und um Lebensmittel mit vollem Nähr Wert. Je mehr ein Lebensmittel verarbeitet wurde, desto mehr entfernt es sich davon, vollwertig zu sein. Die Möhre zum Beispiel, die direkt aus der Erde kommt oder der Apfel direkt vom Baum sind in jedem Fall vollwertige Produkte. Lebensmittel hingegen im Handel, die man als Fertiggerichte kaufen kann oder aber auch diverse Süßigkeiten haben Inhaltsstoffe, die mit dem Begriff vollwertig oftmals überhaupt nichts mehr zu tun haben, so sehr wurden sie behandelt, erhitzt oder verändert, mit Geschmacks- und Konservierungsstoffen versehen etc.Vollwertig bedeutet aber auch im entfernten Sinn nachhaltig und umweltfreundlich, also ökologisch hergestellt, regional, saisonal und ohne viel Verpackung. Vollwertige Ernährung soll vor allem aus gesundheitlichem Aspekt heraus wertvoll sein, weil sie den Körper mit wichtigen Inhaltsstoffen versorgt. Vollwertig bedeutet im Übrigen, zumindest einen Teil der Lebensmittel in roher Form zu sich zu nehmen und vor allem frisch. Dazu gehören allen voran frisches Obst und Gemüse, welches nicht erhitzt wurde, aber auch Nüsse und Frischmilchprodukte. Ideal wäre beispielsweise bereits morgens ein Frischkörnmüsli. Dafür wird frisches Getreide grob geschrotet und am Abend zuvor mit etwas Wasser zu einem Brei verrührt. Am nächsten Morgen fügt man nach Geschmack Milch oder Joghurt (milchfrei und sehr gesund wäre es mit Soja-, Mandel oder Haferdrink) hinzu sowie frisches Obst und ein paar Nüsse nach Geschmack. Grundsätzlich wird empfohlen, dass die Hälfte aller zu sich genommen Lebensmittel aus unerhitzter Frischkost bestehen sollte. VVollwert-Ernährung ist zum größten Teil pflanzlich mit ganz wenig Fisch. Fleisch und Eier dürfen zwar wenn auch selten auf dem Speiseplan stehen - müssen es aber nicht. Zu viele Weißmehlprodukte gehören ebenfalls nicht zu einer vollwertigen Ernährung dazu. Hier ist vielmehr darauf zu achten, die typischen Weißmehlprodukte wie Nudeln immer mal wieder durch vollwertige zu ersetzen also beispielsweise helle Nudeln durch Vollkornnudeln oder anstelle des Weißbrots Vollkornbrot zu verzehren.