ALLERGIEN

Vollwertige Ernährung trotz Glutenunverträglichkeit

Frisch gebackenes Brot und Brötchen verführen die Sinne und bieten zudem die Möglichkeit sich relativ günstig, jedoch sehr vielfältig zu ernähren. Rund 300 Brot- und Brötchensorten sorgen für reichlich Abwechslung und können mit etwa 1200 unterschiedlichen Sorten an Kleingebäck eine Ergänzung finden. Leider zeigen sich allerdings diese sättigenden Gaumenfreuden nicht für jeden von der angenehmen Seite, denn wenn man von einer Zöliakie betroffen ist, wird die Auswahl der selbigen deutlich eingegrenzt. Und nicht nur das, denn aufgrund der Glutenunverträglichkeit, fallen auch viele weitere Nahrungsmittel von dem Speiseplan, die für nicht betroffene Menschen selbstverständlich sind.Zöliakie. Diese Bezeichnung steht für eine Nahrungsmittel-Intoleranz, die auf einer Unverträglichkeit des Klebereiweiß in bestimmten Getreidesorten basiert, belastet inzwischen Millionen Kinder und Erwachsene im Land. In etwa 80% der Fälle, wissen die Betroffenen viele Jahre lang nicht, dass ihr Organismus auf das Gluten so negativ reagiert, da nicht immer gleich daran gedacht wird, dass man an einer Zöliakie leiden könnte. Diese zeigt sich nach dem Verzehr von Getreideprodukten mit Schweißausbrüchen, Durchfall, Blähungen, Blässe, Abgeschlagenheit, Hautproblemen, Missempfindungen an den Füßen oder Händen, sowie mit Gewichtsverlust. Beschwerden, die die von einer Glutenunverträglichkeit betroffenen Menschen, deutlich in ihrem Alltag belasten und dafür sorgen, dass die Lebensqualität entscheidend eine Reduzierung erfährt.Verantwortlich für diese körperliche Reaktion ist die Tatsache, dass Gluten innerhalb des Dünndarms einen Entzündungsprozess auslöst und bei einem Nichtwissen der Unverträglichkeit, Tag für Tag die Beschwerden auf den Plan ruft. Ein effektives Heilmittel konnte bislang trotz intensiver Forschungsarbeit noch nicht entwickelt werden, allerdings gibt es durchaus die Möglichkeit wieder beschwerdefrei zu werden. Diese findet sich in einem gänzlichen Verzicht der Getreidesorten und folglich deren Produkten, die als Auslöser der Symptome gelten. Hierzu zählen Roggen, Weizen, Hafer und Gerste, wobei man erwähnen muss, dass auch viele weitere Nahrungsmittel, wie etwa Fertiggerichte, Schokolade oder auch Joghurt das Gluten enthalten können.Trotz allem können Kinder und Erwachsene auch mit einer Glutenunverträglichkeit genussreich essen, denn inzwischen gibt es eine Vielzahl an Lebensmittel, die entweder von Natur aus frei von Gluten sind oder von der Nahrungsmittelindustrie entsprechend zubereitet und auch auf der Verpackung als glutenfrei deklariert werden. Mit etwas Spürsinn und viel Information, lässt sich somit durchaus ein Speiseplan erstellen, der für den Genuss kaum Wünsche offen lässt und zeitgleich dafür sorgt, dass man keine unangenehmen Beschwerden erleben muss.Quelle: Portal der Haut