Vollkornreis - unpoliert besonders wertvoll

Reis ist ein beliebtes und wichtiges Grundnahrungsmittel, nicht nur bei uns sondern auf der ganzen Welt. Allerdings gibt es viele verschiedene Arten von Reis - ist Vollkornreis zum Beispiel wirklich gesünder als weißer? Beide Sorten stammen von der gleichen Pflanze. Der Unterschied liegt einzig und allein in der Verarbeitung. Während beim weißen Reis der Keimling abgelöst wird und die Körner geschliffen werden, werden beim Vollkornreis nur die Deckspelzen entfernt und dieser besteht dann nur noch aus dem Keimling mit Schale.Das bedeutet, dass das so genannte Silberhäutchen erhalten bleibt und in genau diesem befinden sich die ganzen wichtigen Nährstoffe und Vitamine. Weißer Reis ist deutlich länger haltbar als Vollkornreis, dafür ist letzterer aber - wie so üblich bei Vollkornprodukten - gesünder, weil er wesentlich mehr Mineralstoffe und Vitamine enthält. Außerdem ist das Sättigungsgefühl von Vollkornreis deutlich größer als bei weißem Reis, er ist knackiger und hat ein kräftigeres Aroma. Er braucht etwas länger zum Garen - meistens 25 - 30 Minuten, wichtig ist hierbei, dass man die Hinweise auf der Packung befolgt.Die längere Garzeit liegt im etwas höheren Fettgehalt des Vollkornreises. Ansonsten lässt sich Vollkornreis genau gleich verwenden wie weißer. Vollkornreis ist übrigens das gleiche wie Naturreis und in den meisten Fällen handelt es sich dabei um Langkornreis. Weißer Reis hingegen ist sowohl lang als auch in Rund- oder Mittelkorn-Form erhältlich. Basmatireis ist grundsätzlich weißer Reis und nie als Vollkornreis erhältlich. Wer sich also vollwertig und gesund ernähren möchte, sollte unbedingt immer mal wieder anstelle des weißen Reises Vollkornreis servieren, das ist gesünder und schmeckt genauso gut - viel finden ihn geschmacklich sogar deutlich besser als den weißen.