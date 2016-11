Vitamin A stärkt die Sehkraft

"Karotten sind gut für die Augen, oder hast du schon einmal einen Hasen mit Brille gesehen?" Der Spruch ist gar nicht einmal so falsch, den Karotten enthalten sehr viel Vitamin A. Dieses Vitamin ist auch unter dem Namen Retinol bekannt. Der Körper braucht das Vitamin, da es für das Wachstum wichtig ist, außerdem ist es für die Regulation des Schleimhautaufbaues notwendig. Vitamin A kann nur in Verbindung mit Fett vom Körper aufgenommen werden, es ist fettlöslich.Die Netzhaut benötigt einen Sehfarbstoff, der in Vitamin A enthalten ist. Damit wird die Farbsehkraft sowie die Hell-Dunkelsehkraft verstärkt. Weitere Symptome des Mangels sind Sehprobleme im Dämmerlicht, Trockenheit der Augen, Bindehautentzündung oder Lichtempfindlichkeit sein. Ein Vitamin A Mangel Überfluss kann sich das in Schwindelgefühl, Übelkeit oder Sehstörungen äußern. Leidet man unter diesen Problemen, ist ein Arztbesuch notwendig. In der Schwangerschaft sollte mit der Dosierung von Vitamin A vorsichtig umgegangen werden, ein Zuviel kann das Kind schädigen. Ein erwachsener Mensch braucht etwa 1 mg Vitamin A pro Tag.Von den tierischen Produkten enthält Rinderleber am meisten Vitamin A, beim Gemüse sind es die Karotten. Vitamin A ist fettlöslich, daher sollte es immer in Verbindung mit Fett zu sich genommen werden. Zu einer rohen Karotte empfiehlt sich ein Butterbrot, Gedünstetes oder Gebratenes muss in Fett angeschwitzt werden. Nur so kann das für die Augen wichtige Vitamin A vom Körper aufgenommen werden. Zu Karottensaft, den man sich selbst presst, werden ein paar Tropfen Öl hinzugefügt. In nur 10 g Leber ist der Tagesbedarf an Vitamin A enthalten. 3 Liter Milch oder 200 g Mozzarella decken ebenfalls den Bedarf. Vegetarier brauchen 50 g Karotten, 100 g Kopfsalat oder 200 g Aprikosen, um ausreichend mit Vitamin A versorgt zu sein. Eine ausgewogene Ernährung, die Obst, Gemüse und Fleisch beinhaltet, reicht aus, um durch die Zufuhr von Vitamin A seinen Augen Gutes zu tun.