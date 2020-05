Vegetarische Restaurants - kluge Wahl

Der Trend dazu, weniger Fleisch zu essen, ist in der letzten Zeit tatsächlich ungebrochen. Und es handelt sich dabei offensichtlich nicht nur um eine Modeerscheinung, die irgendwann wieder verschwindet, sondern man vermutet, dass die Zahl derjenigen, die sich vegetarisch oder sogar vegan ernähren, immer mehr zunimmt. Immerhin war es noch vor einem Jahrzehnt durchaus eher unüblich oder gar fast befremdlich, ein vegetarisches Gericht zu ordern. Heute hingegen fallen eher jene Restaurants auf, deren Speisekarten keine vegetarischen Alternativen anbieten. Und sogar die Zahl der Restaurants, die vegane Gerichte in ihre Karte mit aufnehmen, wächst stetig.Im Prinzip ist das auch nicht weiter verwunderlich, denn nicht nur zahlreiche Fleischskandale haben in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass vielen leidenschaftlichen Fleischessern der Appetit auf Fleisch vergangen ist, sondern auch der Trend zur gesunden Ernährung und die Tatsache, dass Fleischproduktion auf Dauer umweltschädlich ist, veranlasst viele, Alternativen zu suchen. Aus diesem Grund sind vegetarische Restaurants absolut im Trend. In jeder größeren Stadt gibt es welche davon, viele von ihnen stellen sogar nach und nach ganz auf vegan um - das heißt, man verzichtet dort auch auf den Einsatz von anderen tierischen Produkten wie Milch, Käse, Sahne und Eier. Vegetarisch essen gehen liegt also voll im Trend und trifft zugleich den Nerv der Zeit.Zusätzlich zu der immer größer werdenden Zahl an vegetarischen Restaurants gibt es auch immer mehr vegetarische Imbissbunden, die ihre Pforten öffnen. Vegetarischer Döner, vegetarischer Hotdog, Gemüsedoner und Co. sind stark im Kommen, vor allem in Großstädten und Städten mit jungem Publikum oder in Universitätsstädten findet man eine beachtliche Auswahl und Anzahl an vegetarischen Restaurants und Imbissständen. Manche von ihnen bieten eine überaus leckere Küche an aus regionalen Zutaten und Gemüsesorten, andere wiederum bauen voll auf Fleischersatz, so dass auch jene, die grundsätzlich gerne Fleisch essen, jedoch auf den Geschmack nicht verzichten wollen, das Original aber aus moralischen und ethischen Gründen nicht verzehren wollen, voll auf ihre Kosten kommen.Eine Liste an vegetarischen und veganen Restaurants in ganz Deutschland findet sich im Internet. Auch wer nicht vegetarisch lebt, sollte es sich nicht entgehen lassen und ein solches vegetarisches Restaurant mal ausprobieren - schnell wird auch ein noch so überzeugter Fleischesser merken, dass im Grunde genommen auch ohne Fleisch überhaupt nichts fehlt.