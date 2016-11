Veganer Frischkäse

Frischkäse vegan? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Grundsätzlich natürlich schon, aber verständlicherweise wollen auch Menschen, die sich vegan ernähren - und davon gibt es ja täglich immer mehr - auch nicht grundsätzlich auf Käse verzichten. Vor allem Frischkäse ist eigentlich ganz einfach und ohne Probleme zuhause selbst herzustellen. Das Ergebnis schmeckt verblüffend echt und vor allem richtig lecker.Das Beste: der selber gemachte Frischkäse lässt sich zudem noch nach Belieben und Geschmack variieren. Am einfachsten klappt der vegane Frischkäse mit salzigen Macadamianüssen. Eine Portion davon nach Bedarf (circa ½ bis eine ganze Tüte) in den Mixer geben und zu Brei bzw. zu Nussmus pürieren. Nun noch nach Geschmack Kräuter hinzufügen - fertig ist ein äußerst leckerer, veganer und noch dazu gesunder Frischkäse. Allerdings sollte man beachten, dass Macadamianüsse die fettigsten Nüsse sind, die es gibt. Kalorientechnisch hat es diese Leckerei also ganz schön in sich. Durch die Zugabe von klein geschnittenem Schnittlauch, Frühlingszwiebeln, roten Zwiebeln, Knoblauch oder Paprika etc. kann dieser Käse immer wieder geschmacklich variiert werden. Ein Spritzer Zitronensaft und Olivenöl runden den Käse geschmacklich ab.Auch mit anderen Nüssen ist so ein Frischkäse möglich, Cashewnüsse jedoch sollten am besten vorher in etwas Wasser eingeweicht werden. Genauso einfach und lecker ist Frischkäse aus Tofu. Benötigt wird hierfür nur ein guter Natur-Tofu, der zusammen mit Knoblauch, Kräutern, etwas Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer püriert wird. Einfacher geht es fast nicht und das Rezept überzeugt durch hervorragenden Geschmack - allerdings kann dieser je nach verwendeter Tofusorte unterschiedlich ausfallen. Falls das Ergebnis mit einer Tofusorte nicht schmeckt, lohnt es sich, noch eine andere dafür auszuprobieren.