Vegan backen - wie bei Mutti

Vegane Küche ist in. Wobei man sogar davon ausgeht, dass diese Art der Ernährung nicht mehr nur eine Modeerscheinung bleibt, sondern sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer mehr durchsetzen wird. Es scheint also eher kein Trend zu sein, der bald wieder vorüber geht. Gründe dafür, vegan zu leben, gibt es mittlerweile ohnehin mehr als genug. Für die Gesundheit soll es besser sein, für die Umwelt sowieso und letztendlich wollen viele Menschen einfach nicht mehr dafür mitverantwortlich sein, dass Tiere derart ausgebeutet und gequält werden, um aus ihnen Nahrungsmittel zu erzeugen. Für viele allerdings ist es schier unvorstellbar - ohne Fleisch und Wurst, das mag ja noch angehen - aber ein Leben ohne Milch, Eier und Käse?Wer sich jedoch mal damit auseinandersetzt, wird feststellen, dass man vieles davon ganz einfach weglassen oder aber ersetzen kann. Und zwar sowohl beim Kochen als auch beim Kuchenbacken. Denn ein Kuchen ohne Butter und Eier - das soll funktionieren? Ja, das tut es. Man muss nur ein paar Dinge beachten, wenn man vegan backen will und wird dann schnell feststellen, dass man eben überhaupt nicht immer zwingend Eier benötigt, damit der Teig schön fluffig wird. Klar, die Butter lässt sich schon mal ganz einfach durch pflanzliche Margarine ersetzen.Wenn im Kuchen Sahne benötigt wird, greift der Veganer anstatt zur Kuhsahne zur Soja-oder Hafersahne, die geschmacklich zumindest im gebackenen Zustand vom tierischen Pendant fast nicht zu unterschieden ist. Bleiben noch die Eier. Und auch hierfür gibt es verschiedenste Möglichkeiten: entweder man ersetzt sie durch 1 EL Apfelmus, durch 1 EL Sojamehl (jeweils pro benötigtes Ei) oder durch speziellen Ei-Ersatz aus dem Naturkostladen.Und dann gibt es aber auch noch jede Menge Rezepte, die ganz ohne Ei und auch ganz ohne Ei-Ersatz auskommen. Sehr einfach in der Herstellung ist hier beispielsweise ein Streuselkuchen. Hierfür einen Hefeteig zubereiten, das Ei aber weglassen und anstelle der Milch Sojamilch verwenden. Nach der Gehzeit wie gehabt Obst darauf verteilen und mit Streuseln, die aus Zucker, Mehl und veganer Margarine hergestellt wurden, bedecken - ab in den Ofen damit und fertig ist ein richtig leckerer, veganer Streuselkuchen. Vegane Backrezepte gibt es übrigens wie Sand am Meer und bei den meisten würde keinem auffallen, dass sie gänzlich ohne tierische Produkte auskommen. Denn lecker sind sie allemal!