OMEGA-3-FETTSÄUREN SCHÜTZEN DAS HERZ

Unverzichtbares Leinöl - gesund und doch fast vergessen

Alle sprechen heute von Olivenöl, Nussöl und manchmal auch noch von Sonnenblumenöl. Leinöl ist hingegen fast vergessen. Dabei wird es nicht nur in der Küche verwendet. Auch als Konservierungsmittel, Holzschutz, in kosmetischen Produkten und als Färbemittel findet es Anwendung.Leinöl wird aus dem Samen von Flachs gewonnen. Es schmeckt leicht heuartig, nussig und hat einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Es soll sich positiv auf das Immunsystem und den Cholesterinspiegel auswirken. Die Darmflora profitiert von dem Öl. Es wird sogar bei Krebstherapien, Depressionen, Hyperaktivität und während der Wechseljahre eingesetzt. Allerdings darf man es weder zum Kochen noch zum Braten nutzen. Es wird immer kalt gegessen.Einige kennen noch das typische Gericht: Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl. In 500 g Quark mischt man eine Zwiebel, eine halbe Tasse Milch, 4 Esslöffel Leinöl, Schnittlauch, Salz und Pfeffer.Für ein gesundes Getränk gibt man 250 ml Buttermilch, 250 ml Orangen- oder Johannisbeersaft und 100 ml Karottensaft in ein Rührgefäß. Einen Teelöffel Honig, 3 Esslöffel Leinöl und 1 Banane hinzu. Alles mit dem Mixstab verrühren und genießen.Mit 200 g ungesalzenem Hüttenkäse, 10 gehäckselten Walnüssen und 1 Teelöffel Leinöl kann man schon zum Frühstück gesundes Öl genießen.Etwas exotischer ist hingegen ein Obstsalat mit Leinöl. Dazu 1 Apfel, 1 Birne, 1 Orange, 2 Mandarinen und 1 Grapefruit schälen, die weiße Haut entfernen und in Stücke schneiden. Anschließend ½ Mango schälen und in Stückchen schneiden. Alles in einer Schüssel mischen. Dann ca. 30 g Walnüsse grob hacken und über den Salat geben. Das Leinöl zum Schluss unter den Salat mischen - fertig. Dieser Salat ist gerade im Winter ein schnell zubereiteter Vitamincocktail.