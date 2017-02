Umweltschutz mit Gummibärchen

Bei Bio-Gummibärchen ist wenigstens wirklich Gummi drin. Bei einigen jedenfalls. Das sogenannte Gummi arabicum. Das sind die, die ohne Gelatine hergestellt werden. Doch auch mit Gelatine, kann ein Bärchen Bio sein. Nämlich dann, wenn die Gelatine aus Biotierzucht gewonnen wurde. Süßungsmittel sind oft Honig, Rohrohrzucker oder Maissirup. Vegetarier und Veganer sollten also die Inhaltsstoffe studieren, bevor sie sich auf die süße Verführung einlassen.Dass Gummibärchen aus Bioproduktion blasser sind, heißt nicht, dass sie krank sind. Es liegt an dem Verzicht auf künstliche Farbstoffe. Dafür ist der Geschmack echter und kann von der Farbe abgeleitet. Ein orangefarbenes Gummibärchen schmeckt nach Orange und nicht nach Kunst. OK. Ein grünes Gummibärchen schmeckt trotzdem nicht nach Spinat oder Brennnesseln, sondern nach Apfel und das obwohl Spinat und Brennnessel als Farbstoffe verwendet werden.Im Vergleich schnitten die Biogummibärchen bei Kindern früher schlechter ab, inzwischen hat sich jedoch auch diese Spezies weiter entwickelt und am Ende siegt der Geschmack über den Biss. Die Konsistenz von Biogummibärchen ist etwas weicher, daher sind sie im Biss weniger elastisch. Im Geschmack jedoch natürlicher, saftiger und fruchtiger.Auch Deutschlands bekanntester Gummibärhersteller bietet Biogummibärchen an. Wenn auch der leider viel zu früh verstorbene Erfinder des einstmals als Tanzbär bezeichneten Naschwerks nicht mehr selbst am Bonbonkochtopf steht, werden dennoch viele exotische Geschmacksrichtungen von Ingwer bis hin zum Stevi-Lakritz, ein mit Stevia gesüßtes Trendnaschwerk hergestellt..Das Gummibärchen aber, das hat es sehr viel weiter als bis in die Plastiktüte gebracht. Das Gummibärchenorakel oder -tarot soll die Zukunft vorhersagen und die Lebensweise analysieren. Ob das gut ist? Da sag einer, Gummibärchen sind was für Kinder.Eins steht jedenfalls fest. Gummibärchen als Hauptnahrungsmitteln führen zu Übergewicht und kariösem Lächeln, selbst wenn Bio drauf steht!