Truthahn - zu Thanksgiving

Seine Heimat liegt in Nordamerika und aus diesem Grund wird dieser Vogel auch vor allem an Thanksgiving, dem dortigen Erntedankfest, serviert. Bereits vor mehreren Jahrhunderten wurden auch hier in Deutschland Truthühner angesiedelt, die freilaufenden Bestände sind mittlerweile allerdings nur noch sehr gering. Bereits die Indianer wussten dieses Vogeltier zu schätzen und zwar nicht nur wegen seines leckeren Fleischs, sondern auch als Quelle für Federn zum Herstellen von Schmuck oder Kleidern. Wie aber bereitet man einen Truthahn eigentlich korrekt zu?Schwierig ist es nicht, man benötigt allerdings ausreichend Zeit, damit der Truthahn beim Braten auch wirklich durch und durch gar wird. Falls der zuzubereitende Truthahn tiefgefroren ist, muss er natürlich zuerst aufgetaut werden. Dies geht am einfachsten mithilfe eines Siebs, bei dem das Auftauwasser unten abtropfen kann. Ist das Tier dafür zu groß, sollte es entweder als Ganzes mitsamt der Folie ins mit Wasser gefüllte Waschbecken gegeben oder aber auf einem tiefen Blech zum Auftauen in den Kühlschrank gelegt werden. Vorsicht ist aber geboten, denn im Auftauwasser können sich relativ schnell Keime und Bakterien bilden. Nach dem Auftauen (das kann je nach Größe des Truthahns mehrere Stunden dauern) müssen die Innereien entfernt werden. Dann wird der Truthahn gewaschen und von eventuellem Schmutz befreit. Nun mit einem Küchenpapier sowohl innen als auch außen trockentupfen. Jetzt wird das Tier mit der Brustseite nach oben in einen Bräter gelegt, zuerst mit Olivenöl eingepinselt und dann gewürzt, beispielswiese mit Kräutern, Kräutersalz, Paprika, Knoblauch und Pfeffer.Ins Innere des Truthahns kann man für den besseren Geschmack eine geschälte Zwiebel oder mehrere Knoblauchzehen stecken. In den Boden des Gefäßes circa einen Viertel bis einen halben Liter Brühe gießen und den Truthahn bei 160°C je nach Größe bis zu 5 Stunden garen. Bei circa 3 bis 5 Kilogramm rechnet man mit drei bis dreieinhalb Stunden, bei circa 10 Kilo dauert es bis zu 5 Stunden. Kurz vor Ende der Garzeit kann man den Ofen noch auf die Zusatzfunktion "grillen" einstellen, damit die Haut schön knusprig wird. Zwischendrin ist es sinnvoll, den Braten immer wieder mit etwas Saft zu übergießen. Ebenfalls möglich ist das Zubereiten des Truthahns in Bratenfolie oder in einem Römertopf. Als Beilage serviert man zu diesem leckeren Festtagsbraten am besten das gleiche, was man zu Gänse- oder Putenbraten servieren würde: entweder klassisch Rotkohl mit Knödeln oder aber Kartoffel-Variationen mit Gemüse nach Belieben.