Trotz Kalorienzählen wie ein Gourmet speisen

Wer abnehmen möchte, kommt nicht umhin, seine Kalorienzufuhr einzuschränken. Und auch, wer sich gesund ernähren möchte, sollte wenig genauer darauf achten, was bei ihm auf den Teller kommt. Aber das bedeutet nicht etwa, auf Genuss verzichten zu müssen. Viele "Sünden", die beim Kochen begangen werden, lassen sich durch gleichzeitig wohlschmeckende und gesunde Alternativen vermeiden.Oftmals hört man, ein saftiges Stück Fleisch sei durch nichts zu ersetzen. Wer sich ein Leben ohne Fleisch nicht vorstellen kann, sieht Gemüse nur als Beiwerk. Zu Unrecht, denn Gemüse kann Fleisch durchaus ersetzen. Viele Zubereitungsarten lassen gar nicht erst den Gedanken aufkommen, es fehle Fleisch zum Gericht. Auberginen zum Beispiel eignen sich ebenso wie Sellerie als Schnitzelersatz mit vielerlei Varianten. Der kräftige Geschmack, der beim Braten von Fleisch entsteht, kann durch einen Schuss Sojasauce imitiert werden.Eine cremige Sauce kann man auch ohne die klassische Mehlschwitze herstellen. Auch auf Butter kann man getrost verzichten, wenn man ein bisschen helles Gemüse wie Kohlrabi oder Fenchel kurz ohne Fett andünstet, mit Wasser aufgießt, zehn Minuten köcheln lässt und mit dem Mixer püriert. Besonders würzig wird die Soße, wenn man auch Zwiebel dazu verwendet. Zum Schluss gibt man noch einen Spritzer Öl dazu und schmeckt die Soße mit Gewürzen ab. Öl kann übrigens grundsätzlich seinen Geschmack besser entfalten, wenn man es nicht schon vor dem Braten reichlich in die Pfanne gießt, sondern erst später dazu tröpfelt. Auf diese Weise spart man zudem drei Viertel der Menge ein.Für geschmacklichen Genuss sollte man nicht an Kräutern sparen. Das heißt, sich nicht bloß auf die "SPD-Kräuter", also Schnittlauch, Petersilie und Dill beschränken. Ein Gericht schmeckt erst dann richtig gut, wenn alle Geschmacksrichtungen, also süß, sauer, salzig und bitter, bedient werden. Kräftige Kräuter wie Rosmarin, Thymian, Majoran und Salbei passen allerdings vorwiegend zu dunklem Fleisch. Zu Geflügel, Fisch und Gemüsegerichten empfehlen sich leichtere Kräuter wie Kerbel und Estragon.