Trockenhefe oder Hefewürfel - die Vorteile

Hefe kann man im Handel sowohl im Kühlregal als Würfel erhalten -frische Hefe - und in getrockneter Form - Pulver. Die Beutelchen befinden sich meist bei den Backwaren neben Vanillezucker und Backpulver. Worin liegt eigentlich der genaue Unterschied zwischen Trocken- und Frischhefe? Kann man beides genau gleich verwenden oder muss man dabei etwas beachten?Beide Sorten haben ihre Vor- und Nachteile und letztendlich ist es persönliche Geschmackssache, welche Sorte von beiden man den Vorzug gibt. So hält Trockenhefe zum Beispiel deutlich länger als frische. Vor allem wenn man von dem Hefewürfel nur ein Teil benötigt, fängt der Rest irgendwann an, hart zu werden oder zu schimmeln. Frische Hefe reicht etwas unangenehm (säuerlich), ist aber dafür zumeist minimal günstiger als trockene. Ergiebiger jedoch ist die trockene Hefe. Werden im Rezept beispielsweise 40g Hefe verlangt, reichen 10g trockene Hefe aus. Und falls im Rezept kleinere Mengen an Hefe benötigt werden, ist es auf jeden Fall einfacher, die trockene Variante zu dosieren.Frische Hefe hingegen lässt sich wunderbar einfrieren. Dazu sollte sie am besten zerbröselt werden, weil man sie dann schon beim Entnehmen aus der Tiefkühltruhe besser dosieren kann. Zum Auftauen einfach in etwas warmes Wasser geben, das klappt sehr gut. Manche empfinden jedoch beim Backen, dass der Teig mithilfe von Trockenhefe nicht ganz so gut aufgeht wie mit frischer. Hier muss sich allerdings jeder selber eine eigene Meinung machen. Viele Hobbyköche und Bäcker handhaben es so, dass sie immer einen Vorrat von Trockenhefe im Haus haben, wenn aber planmäßig Hefe benötigt wird, wird frische eingekauft.