Trinkflaschen - auf Schadstoffe achten

Trinkflaschen sind vor allem für unterwegs eine äußerst praktische Sache. Denn wie jeder weiß, ist es ausgesprochen wichtig, den Tag über genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Die meisten Menschen trinken leider zu wenig, empfohlen werden nämlich mindestens 2-3 Liter am Tag. Ist man tagsüber unterwegs und hat nicht die Möglichkeit, sich etwas zu kaufen, ist es allemal sinnvoll, das Getränk in einer Trinkflasche bei sich zu führen. Das gilt für Ausflüge ebenso wie für den Sport.Für welche Trinkflasche man sich letzten Endes entscheidet, das ist und bleibt Geschmackssache. Wichtig ist aber immer, darauf zu achten, dass der Verschluss auch dicht hält. Nichts ist nerviger und ärgerlicher als ausgelaufene Flaschen und nasse Unterlagen oder Kleidungsstücke! Manche Flaschen sind nur dicht, wenn keine kohlensäurehaltigen Getränke eingefüllt werden - auch das sollte beim Kauf beachtet werden. Ob die Wahl nun eher auf Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff fällt, auch das ist Ermessenssache - die einen schwören auf Kunststoff, die anderen auf Alu. Wichtig ist natürlich auch immer die Frage, ob sich Schadstoffe im Material befinden.Einige Hersteller von Trinkflaschen werben damit, dass die Innenbeschichtung fruchtsäurebeständig ist, was durchaus sinnvoll sein kann, wenn man häufig Fruchtsäfte oder Schorle trinkt. Sicherlich muss man für eine wirklich hochwertige Trinkflasche etwas tiefer in die Tasche greifen als für ein "Billigmodell", welches sich dann aber hinterher im wahrsten Sinne des Wortes als "Auslaufmodel" entpuppen könnte. Gerade für Sportler oder Fahrradfahrer ist es wichtig, dass die Trinkflasche mit nur einer Hand zu bedienen bzw. zu öffnen und zu schließen ist. Im Fachhandel gibt es zu diesem Zweck auch qualitativ hochwertige Trinkflaschen mit entsprechenden Spezialhalterungen zum sicheren Befestigen am Fahrrad während der Tour. Somit ist bei Spiel, Sport und Ausflug garantiert immer dafür gesorgt, dass ausreichend Flüssigkeit vorhanden ist.