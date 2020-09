Trifle - eine kleine Herausforderung

Man versteht unter Trifle ein süßes Dessert, welches aus England stammt. Traditionell werden beim Trifle mehrere Lagen in ein Glas geschichtet, so dass dieser Nachtisch nicht nur hervorragend schmeckt, sondern auch optisch etwas hergibt. Schließlich isst das Auge mit! Es besteht zum einen aus Biskuit, der mit Alkohol - zumeist Whisky - getränkt wird und aus Obst. Außerdem sind es immer mindestens 3 Schichten, die einen "echten" Trifle ausmachen.Früher ähnelte diese Süßspeise eher roter Grütze, die mit Schlagsahne serviert wurde. Die Version mit Biskuit und Obst ist seit dem 18. Jahrhundert üblich. Da die Zubereitung jedoch nicht ganz so schnell geht, wie man meinen könnte, stellt das Trifle schon eine kleine Herausforderung dar und wird daher in England meist dann auf den Tisch gestellt, wenn ein besondere Anlass ansteht. Und damit die verschiedenen Schichten auch so richtig gut zur Geltung kommen, ist es natürlich wichtig, das Trifle in ein durchsichtiges Glas zu schichten.Zuallererst werden in dieses Glasgefäß der mit Alkohol getränkte und zerkleinerte Biskuitboden gegeben. Die nächste Schicht besteht aus Früchten. Allerdings handelt es sich beim Original nicht einfach um frische, sondern vielmehr um eingelegte oder eingekochte Früchte, die nach dem Einschichten mit etwas Likör, Sherry oder Portwein beträufelt werden. Dieser Nachtisch ist also definitiv nicht geeignet für Kinder! Meist folgt nach der Obstschicht dann noch eine weitere Schicht aus Crememasse, genannt Cutard. Diese wird aus Eigelb und Zucker sowie Vanille über dem Wasserbad vorsichtig schaumig geschlagen und dann als letztes auf das Obst gegeben. Ganz oben drauf darf allerdings das obligatorische Sahnehäubchen nicht fehlen.Wer will, verziert den Trifle dann noch zusätzlich mit gehackten Nüssen oder ähnlichem. Natürlich darf man auch hier nach Lust und Laune variieren. Anstelle des Biskuits gehen auch Löffelbiskuits - dann bekommt der Trifle eine deutliche Ähnlichkeit mit dem italienischen Pendant Tiramisu. Wer lieber frisches Obst mag, nimmt einfach dieses - selbst wenn es dann nicht mehr dem Original entspricht. Hauptsache, es schmeckt!