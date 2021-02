Trendgetränk Kefir verlängert das Leben

Kefir ist ein Produkt, das seinen Ursprung im Kaukasus hat. Der Begriff Kefir stammt von dem türkischen Wort köpürmek ab, was schäumen bedeutet. Jedoch ist Kefir nun nicht unbedingt ein Schaum. Es ist einfach nur ein etwas dickflüssiges Milchprodukt, welches mit Hilfe von Hefepilzen hergestellt wird. Es ist ein recht außergewöhnliches Milchprodukt, denn es ist Kohlesäuren und alkoholhaltig. Der Alkoholgehalt ist im Kefir sehr gering, dennoch ist es ein Milchprodukt, das einen ganz eigenen Geschmack hat, an den man sich erstmal gewöhnen muss. Es schmeckt nicht jedem, ist dafür aber doch sehr gesund. Dem Kefir wird nachgesagt, dass es ein Produkt ist, welches das Leben verlängern kann. Dies beruht auf Studien, die bewiesen, dass Menschen, die regelmäßig Milchprodukte zu sich nahmen, länger lebten. Zudem hat Kefir eine probiotische Wirkung.Kefir beinhaltet außerdem zahlreiche Vitamine sowie Folsäure und Niacin. Auch bei Eisenmangel ist Kefir zu empfehlen, da dies ebenfalls im Getränk enthalten ist. Doch gerade wegen des Eisensgehalts ist vom übermäßigen Verzehr abzusehen.Kefir ist in der Regel ein Milchprodukt, kann aber auch aus Wasser hergestellt werden. Hier wird Zucker in Wasser vergehrt, wodurch der sogenannte Wasserkefir entsteht. Beliebter sind jedoch die Kefirgetränke, die auf Milch basieren. Im Prinzip kann man Kefir aus fast allen Milchsorten herstellen. Es gibt das Getränk aus Kuhmilch, Schafsmilch, Ziegenmilch und sogar aus Stutenmilch.Was nur wenige Menschen wissen ist, dass es sich beim Kefir nicht um ein reines Milchgetränk handelt. Der Kefir ist nämlich eigentlich ein Pilz, welcher lediglich mit etwas Milch versetzt wird. Man sagt zu diesem Pilz auch einfach nur Kefirknolle.Kefir ist ein Getränk, was in den letzten Jahren regelrecht zum Trend geworden ist. Viele Menschen nutzen es auch, wenn sie eine Diät machen, beziehungsweise auf Fleisch und ähnliche Lebensmittel verzichten, um trotzdem die nötigen Vitamine zu sich zu nehmen.