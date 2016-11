Traubenzucker - Vorsicht Dextrose

Der Name ist bei dieser Zuckerart leider eher irreführend, denn Traubenzucker wird entgegen der häufigen Annahme nicht aus Trauben, sondern vielmehr aus Maisstärke, Kartoffeln oder Weizen gewonnen. Und auch wenn viele annehmen, Traubenzucker würde dem Körper eine ganze Menge an wichtiger Energie spenden, sollte man sich vor Augen halten, dass ausgerechnet Traubenzucker der Zucker ist, der deutlich mehr Schaden anrichtet denn gesund ist. Es handelt sich beim Traubenzucker nämlich um raffinierten, weißen und äußerst hoch konzentrierten Zucker.Er hat mit dem in der Natur vorkommenden Zucker in Früchten so gut wie gar nichts mehr gemeinsam. Gerau wie auch andern Haushaltszuckersorten ist Traubenzucker mit dafür verantwortlich, dass sich im Körper Bakterien und Pilze ungehemmt vermehren können, er zerstört nachhaltig die Darmflora und wird überdies für diverse andere Krankheiten verantwortlich gemacht. In der Natur kommt Traubenzucker zwar auch vor, nämlich in Honig und in Obst - bis er aber als Traubenzuckerprodukt wie wir ihn kennen in den Handel kommt, besteht er hauptsächlich nur noch aus Dextrose und hat mit dem natürlichen Traubenzucker auch nur noch wenig gemeinsam.Industrieller Traubenzucker kann zu Verdauungsbeschwerden frühen und sogar die Aufnahme von Nährstoffen behindern. Unangenehmer Nebeneffekt ist, dass er den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lässt, was vor allem dabei hilft, einer Leistungssenkung entgegenzuwirken. Die Wirkung allerdings hält nicht lange vor, da der Blutzuckerspiegel genauso schnell wieder abfällt wie er angestiegen ist. Diabetiker jedoch können sich mithilfe von Traubenzucker schnell aushelfen, falls der Blutzucker doch mal zu rapide abgesunken ist. Für alle anderen gilt: Traubenzucker ist genauso ungesund wie fast alle anderen Zuckersorten auch und sollte deshalb nur mit Bedacht und Vorsicht genossen werden.