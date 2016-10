Traubensaft - energievoller Fruchtzucker

Traubensaft ist zwar nicht so beliebt wie Orangen- oder Apfelsaft, kann aber geschmacklich mit den beiden anderen durchaus mithalten und eignet sich ebenso prima beispielsweise um als Schorle getrunken zu werden. Im Handel sind zwei verschiedene Sorten erhältlich, nämlich der helle und der dunkle Traubensaft - logisch, denn es gibt ja auch helle und dunkle Trauben und schließlich gibt es ja auch roten und weißen Wein.Traubensaft ist sehr gesund, denn beide Sorten enthalten eine ganz beachtliche Menge an Mineralstoffen wie Eisen und Magnesium sowie Spurenelementen, dazu Flavonoide, die sowohl Thrombosen vorbeugen können und als Radikalfänger gelten. Außerdem, so vermutet man, hilft der Konsum von Traubensaft dabei, auch anderen Krankheiten wie Krebs oder Herz-Kreislauferkrankungen vorzubeugen. Ganz Ähnliches wird ja auch bei Wein angenommen, wenn man ihn in Maßen trinkt. Grund genug also, um immer mal wieder Traubensaft anstelle von Orangen- oder Apfelsaft zu genießen. Es gibt allerdings auch eine weniger erfreuliche Nachricht: Traubensaft enthält reichlich viele Kalorien - sogar mehr als Cola! Das liegt am fruchteigenen Zucker: In einem Liter Traubensaft befinden sich ganze 160 Gramm Fruchtzucker. Das bedeutet aber auch auf der anderen Seite, dass Traubensaft ein prima Energiespender ist, denn der enthaltene Frucht- und auch der Traubenzucker gehen direkt ins Blut über.Aufgrund der hohen Kalorienmenge- ein Liter hat ganze 700 Kalorien - sollte man Traubensaft in keinem Fall pur trinken, sondern immer als Schorle mit mindestens 2 noch besser 3 Teilen Sprudel oder Mineralwasser mischen. Am gesündesten ist, wie bei anderen Säften auch, der Direktsaft, da dieser nicht aus einer Konzentration gewonnen wird, sondern direkt gepresst in der Flasche oder der Verpackung landet. Allerdings ist der Preis von Direktsaft im Vergleich auch um einiges höher. Nicht zuletzt eignet sich Traubensaft auch zum Mischen von sommerlichen anti-alkoholischen Longdrinks und im Winter ist Traubensaft ideal, um ihn mit anderen Säften und Tees im Punsch warm zu genießen.