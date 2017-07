Tonkabohne - begeistert den Gaumen

Hierzulande ist sie noch nicht allzu sehr bekannt, die Tonkabohne, die aus Südamerika stammt und dort am so genannten Tonkabohnenbaum wächst. Angebaut wird sie mal abgesehen von Südamerika (Bolivien, Venezuela, Peru etc.) auch noch in Afrika. Die Tonkabohne ist der Samen der Tonkafrucht und misst circa 6 cm; sie ist länglich und schwarzbraun bis schwarz. Bei uns hier wird sie allerdings als Gewürz verwendet und zwar ganz ähnlich wie Vanille.In ihrer Heimat hingegen, in Südamerika, galt sie früher als Medizin und Glücksbringer. Vom Geschmack her lässt sich die Tonkabohne irgendwo zwischen Vanille und Bittermandel ansiedeln, ziemlich süß aber auch aromatisch. Um sie zu verwenden, muss man die kleinen, schwarzen, länglichen Bohnen am besten mithilfe einer Muskatreibe fein zerreiben, alternativ klappt dies aber auch ganz gut mit einem Mörser.Man verwendet sie, um Desserts oder Eiscreme damit zu aromatisieren oder um Pralinenfüllungen damit zu aromatisieren und zu würzen. Frisch geerntete Tonkabohnen enthalten ziemlich viel Curmin, welches aber durch Einlegen in Rum und durch das Fermentieren noch am Ort der Ernte größtenteils entfernt wird. Dennoch ist auch in den hier im Handel - entweder in der Apotheke oder im Internet - erhältlichen Tonkabohne noch ein Anteil an Curmin vorhanden. Zu viel davon sollte nicht verzehrt werden, da das Cumarin in größeren Mengen im Verdacht steht, krebserregend zu wirken. Daher ist es auch besser, Tonkabohnen nur sparsam zu verwenden.In den letzten Jahren ist die Tonkabohne hier erst nach und nach von der Gastronomie entdeckt worden und spielt daher im Moment noch keine größere Rolle in der Küche. In manchen Kochbüchern wird empfohlen, anstelle von Bittermandeln Tonkabohnen zu verwenden und in Italien soll es Köche geben, die ihre Tomatensoße damit aromatisieren.