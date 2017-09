Tipps rund ums Backen

Der eine scheint dafür ein echtes Händchen zu haben, beim anderen mag einfach kein Kuchen so richtig gelingen - woran liegt das nur? Am falschen Herd, an den Zutaten oder an der Backtemperatur? Kommt darauf an. Es gibt auf jeden Fall - nicht nur für Ungeübte - eine ganze Menge an Tipps und Tricks, so dass das Backergebnis hinterher nicht nur gut schmeckt, sondern auch ansehnlich wird. Denn ansonsten wäre es schließlich schade um die Mühe. Hefeteig zum Beispiel benötigt erstens ausreichend Zeit um an einem warmen Ort gehen zu können. Die Zutaten sollten bei der Verarbeitung des Teigs daher möglichst nicht mehr kalt sondern eher zimmerwarm sein. Beim Mürbteig hingegen werden kühlschrankkalte Zutaten verwendet. Nach dem Kneten wird er wiederum kalt gestellt, so lässt er sich später besser ausrollen. Den Teig sollte man vor dem Backen ein paar Mal mit einer Gabel einstechen, damit sich keine störenden Luftbläschen bilden.Falls ein Biskuit benötigt wird, sollte man sich für das Rühren des Teigs ausreichend Zeit nehmen - mindestens 5 Minuten, so dass der Teig wirklich ganz feinschaumig wird und nicht mehr flüssig ist. Das Mehl dafür sollte vorher gesiebt werden und mit einem Schneebesen vorsichtig untergerührt werden sonst geht der Teig später nicht gut auf. Nach dem Backen lässt man Biskuit kopfüber auf einem Kuchengitter abkühlen. Grundsätzlich sollte bei jedem Teig das Mehl zuvor gesiebt und mit dem Backpulver vermischt werden, so wird der Teig nachher luftiger. Wenn für ein Rezept Eier getrennt werden müssen, ist es wichtig, penibel darauf zu achten, dass nichts vom Eigelb ins Eiweiß mit hineinrutscht. Denn sonst wird das Eiweiß hinterher möglicherweise nicht richtig steif. Selbiges gilt für Fett. Eiweiß sollte in einer möglichst sauberen Schüssel mit wenig Zucker steif geschlagen werden. Beim Umdrehen der Schüssel darf nach dem Steifschlagen nichts mehr herauslaufen! Das Eiweiß sollte zum Schlagen übrigens nicht mehr ganz kühlschrankkaltkalt sein sondern eine Stunde davor herausgenommen erden.Wer einen Rührteig benötigt, sollte zuerst alle Zutaten ohne die Eier cremig rühren und die Eier erst kurz vor Schluss hinzugeben aber nur noch vorsichtig unterheben, denn dann bleibt der Teig schön locker. Alle Teige, die Backpulver beinhalten, sollten möglichst schnell gebacken werden. Wer steifgeschlagene Sahne in größeren Mengen benötigt, sollte diese immer in 2 Portionen aufschlagen, da sie sonst möglicherweise überhaupt nicht steif wird. Weiterhin nicht unerheblich für ein gutes Gelingen des Backwerks ist die Verwendung von frischen Zutaten. Egal ob Hefe, Milch, Eier oder Öl - nur wenn sie frisch sind, schmecken sie auch gut, Gewürze wie Zimt oder Koriander sind frisch gemahlen am intensivsten. Was die Backzeiten anbetrifft: möglichst genau so einhalten, wie im Rezept angegeben! Denn manchmal sieht der Kuchen noch etwas bleich und unfertig aus, wird aber nach dem Auskühlen doch noch fest und würde, ließe man ihn noch länger backen, womöglich trocken und bitter werden.