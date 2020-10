Teegebäck - i take tea

Teegebäck ist ein Sammelbegriff für verschiedene Keks-Arten, Cookies oder andere Gebäckstücke, die, wie der Name es schon sagt, zur Teatime gereicht werden.Es gibt aber nicht nur das klassische englische Teegebäck wie z.B. Scones, sondern auch Franzosen servieren gerne Gebäckstücke zum nachmittäglichen Tee: beispielsweise Macarons der Eclairs. In Italien wiederum sind Cantuccini das typische Gebäck zum Tee oder auch zum Espresso.Mal davon abgesehen, dass man Teegebäck in jedem Supermarkt fertig abgepackt kaufen kann, lassen sich die verschiedensten Arten davon auch recht einfach selber herstellen. Teegebäck kann Ähnlichkeit haben mit Weihnachtsgebäck, muss aber nicht. Ein Unterschied jedoch besteht darin, dass man zum Teegebäck nicht unbedingt weihnachtliche Gewürze verwendet.Sehr leckeres und einfach herzustellendes Teegebäck, welches das ganze Jahr über gut schmeckt, sind die folgenden Orangen-Schokoladen-Plätzchen. Man benötigt dafür je 300 g Butter, Frischkäse, Zucker und Mehl sowie 4 Eier, 1 Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz und 4 Päckchen Orangenback-Aroma, außerdem 300 g Schokoraspel oder fertig zu kaufende Schokotropfen, zuerst wird aus der Butter, dem Frischkäse und dem Zucker eine schaumige Masse geschlagen, die Eier untergerührt und dann das mit dem Backpulver vermischte Mehl hinzugefügt. Nun noch den Rest der Zutaten zufügen, auf ein mit Backpapier belegtes Backblech kleine Häufchen geben - und ab geht´s in den Ofen bei circa 175°C für etwa 10 Minuten.Auch Brownies, kleine Blätterteigteilchen oder jede andere Art von Mürbteiggebäck passt hervorragend zum nachmittäglichen Tee und natürlich auch alternativ zu Kaffee.