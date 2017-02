Tatar - nichts für Feiglinge

Bei Tatar handelt es sich um Hackfleisch vom Rind, welches im Vergleich zu Schweinehackfleisch deutlich fettärmer ist. Es wird aus Muskelfleisch ohne Sehnen hergestellt und man isst es roh. Man serviert es allerdings in deutlich zerkleinerterer Form als "normales" Hackfleisch" und außerdem wird es vor dem Verzehr noch gut gewürzt,zum Beispiel mit Salz, Pfeffer, Senf, rohen Zwiebeln, Paprikapulver, einem rohen Eigelb,welches man in der Mitte in eine Mulde gibt und Sardellenfilets oder Kapern. Vermischt wird das Ganze übrigens erst am Tisch.Die Schreibweise Tartar nicht ganz korrekt, da man es ohne das "r" in der Mitte schreibt, richtig muss es also Tatar heißen. Serviert wird es dann auf einem Teller in Begleitung von Mixed Pickels, Brot undeiner pikanten Soße wie beispielsweise Tabasco. Ganz ähnlich wie Tatar ist das Mett, welches jedoch nicht aus Rind- sondern aus Schweinehackfleisch hergestellt wird. Ganz wichtig ist allerdings für alle, die Tatar selber herstellen wollen ist, dass dabei nur ganzfrisches und hochwertiges Hackfleisch verwendet wird, da dies sonst schnell dazu neigt, Keime zu bilden.Prinzipiell sollte rohes Hackfleisch nach einem halben Tag im Kühlschrank verzehrt werden, ansonsten muss man es vorher gut durchgaren oder -braten. Wer es auf einem Partybuffet servieren will, sollte es schon vorher vermischen, bis zum Eintreffen der Gäste kühl stellen und dekorativ zu einem Laibchen formen. Auf die Oberseite des Laibchens kann man dann mit einem Messer noch ein Muster ritzen und dazu ebenfalls Mixed Pickles, Salzstangen und Brötchenhälften servieren oder das Tartar bereits auf dieBrötchenhälften geben, bevor man es serviert.