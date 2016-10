Süßstoffe auf dem Prüfstand

Ist Süßstoff eigentlich wirklich so ungesund wie immer behauptet wird? Oder hat er vielleicht sogar Vorteile im Vergleich zum herkömmlichen Haushaltszucker - mal davon abgesehen, dass er weniger Kalorien hat und nicht schädlich ist für die Zähne? Fakt ist, dass wir Menschen natürlich alle miteinander zum einen in den allermeisten Fällen den süßen Geschmack gerne mögen, uns zum anderen aber auch darüber im Klaren sind, dass Haushaltszucker nicht gerade gesund ist. Er schädigt nicht nur die Zähne, sondern beinhaltet viele Kalorien und steht im Verdacht, diverse Alltagskrankheiten wie z.B. Diabetes zu begünstigen.Also ist es doch nur naheliegend, dass man sich auf die Suche macht nach süßen Alternativen. Das aber ist gar nicht so einfach! Künstliche Süßstoffe wie Aspartam haben zwar keine Kalorien, stehen allerdings im Verdacht, bei übermäßigem Verzehr Krebs zu begünstigen. Eine Zeitlang hat man sogar vermutet, dass Süßstoffe hungrig machen würden, was natürlich gerade unter dem Aspekt Kalorien und Abnehmen kontraproduktiv wäre. Mittlerweile scheint dieser Standpunkt jedoch widerlegt. In vielen diätetischen Lebensmitteln, aber auch in vielen Fertiggetränken stecken Süßstoffe und wer diese umgehen will, kommt um einen genauen Blick auf das Etikett nicht herum.In der letzten Zeit sind allerdings auch einige neue Süßstoffe auf den Markt gekommen wie beispielsweise Stevia, welches aus einer Pflanze gewonnen wird. Aber auch hier ist man sich uneinig - ist Stevia nun wirklich gesünder als Zucker oder bringt es womöglich ebenfalls negative Aspekte mit sich? Zur Herstellung von Steviapulver nämlich bedarf es ebenfalls eines chemischen Prozesses. Das, was man also im Laden erhält, ist keinesfalls mehr ein reines Naturprodukt. Immerhin hat er eine stärkere Süßkraft als Zucker, bringt aber auch einen leicht unangenehmen, bitteren Beigeschmack mit sich.Fragt man Ernährungswissenschaftler, sind diese sich zumeist einig: Produkte, die man zum Süßen verwendet- seien es nun Zucker, Honig oder Süßstoffe - sind grundsätzlich nicht als gesund anzusehen (eine Ausnahme bildet jedoch süßes Obst - aber auch das sollte nur in Maßen genossen werden). Sinnvoll wäre es daher in jedem Fall, sich die Vorliebe für süßen Geschmack einfach abzugewöhnen. Und das geht tatsächlich nach einer gewissen Umstellungszeit ohne Probleme.