Süßen mit Naturprodukten

Der Ahornsirup ist das ursprünglichste und älteste Naturprodukt, das es gibt. Entdeckt wurde es, einer Legende nach, von einem Indianer, der ein Eichhörnchen dabei beobachtete, wie es ein Loch in eine Rinde nagte, und den Saft trank. Daraufhin schnitt der Indianer ebenfalls ein Loch in den Baum und probierte den Saft, der herauskam. Er schmeckte süß das begeisterte ihn und seinen Stamm sosehr, dass sie Bäume anzapften, den Saft auffingen, ihn zu Sirup einkochten und so Ahornsirup gewannen. Diese Technik wird heute noch so angewendet. Man braucht kein schlechtes Gewissen haben, Ahornsirup zu kaufen, die Bäume geben nur den Saft ab, den sie überflüssig haben. Ahornsirup ist ein reines Naturprodukt und schädigt ebenfalls nicht die Bäume.Beim Ahornsirup unterscheidet man unterschiedliche Qualitätsstufen. Die beste Qualität hat ein Sirup, der sehr hell ist und einen milden Geschmack hat. Diesen Sirup bekommt man allerdings nur in Kanada, es wird kaum exportiert. Der Sirup der Klasse B ist dunkler, sein Geschmack ist aromatisch und kräftig. Kräftig und würzig hingegen schmeckt Ahornsirup der Klasse C. Ahornsirup enthält eine große Menge an Zucker, ist daher für Personen, die an Diabetes leiden, nicht geeignet. Jedoch eignet sich der Sirup in Kombination mit Zitronensaft, Wasser und Chili zum Abnehmen. Diese Diät heißt Ahornsirup Diät.Möchte man Speisen und Getränke mit Ahornsirup süßen, muss man auf die Dosierung achten. Ein halber Esslöffel Sirup ersetzt etwa einen ganzen Esslöffel voll Zucker. Der besondere Sirup wird auch als Naturheilmittel verwendet. Er wirkt entspannend und hilft, wenn man unter Schlafstörungen leidet. Dazu nimmt man eine Tasse heiße Milch und süßt sie mit einem Löffel Sirup. Nimmt man den Sirup pur ein, so werden Trägheitsgefühle vertrieben, man bekommt wieder neue Energie. Ahornsirup ist relativ teuer, da ein Baum etwa 40 Liter Saft abgibt. Aus dieser Menge wird ein Liter Ahornsirup gewonnen.