Süß- oder Sauerrahmbutter

Manch einer mag schon vor dem Kühlregal gestanden und überlegt haben, wo denn nun eigentlich der genaue Unterschied liegt zwischen der so genannten Süß- und der Sauerrahmbutter. Kann man beide überall gleich verwenden? Sowohl zum Backen als auch als Brotbelag? Gibt es Qualitäts- oder Geschmacksunterschiede?Eigentlich ist es ganz einfach. Bei der Süßrahmbutter handelt es sich um eine Buttersorte, die ursprünglich aus Süddeutschland stammt. Hergestellt wird sie aus frischer Sahne und bei der Herstellung wird - ganz im Gegensatz zur Sauerrahmbutter - auf den Zusatz von Sauermilchbakterien verzichtet. Der Geschmack von Süßrahmbutter ist frisch, mild und sahnig. Vor allem für Soßen ist sie besser geeignet als Sauerrahmbutter, da sie nicht so leicht ausflockt beim Erhitzen. Außerdem ist Süßrahmbutter optimal für das süße Frühstücksbrötchen, passt gut zum Kuchen und generell zum Backen und kann auch zum Gemüse dünsten hergenommen werden. Allerdings ist Süßrahmbutter etwas teurer als das Pendant aus Sauerrahm.Zu deftigem Essen passt demzufolge die Sauerrahmbutter etwas besser, also beispielsweise aufs Brot, wenn darauf noch Käse oder Wurst gelegt wird, zu herzhaften Eintöpfen oder zum Braten von herzhaften Speisen Fleisch und Wurst. Hergestellt wird sie aus mikrobiell gesäuerter Milch oder Molkensahne. Durch die enthaltenen Milchsäurebakterien entsteht der typische, leicht säuerliche Geschmack. Der pH-Wert von Sauerrahmbutter liegt unter 5,1, während der pH-Wert von Süßrahmbutter über 6,4 liegt. Weiterhin gibt es aber auf dem Markt noch eine andere Sorte an Butter, nämlich die mildgesäuerte Variante. Sie ist am günstigen von allen Buttersorten und schmeckt, wie der Name schon erahnen lässt, ganz leicht säuerlich aber dennoch auch süß.Deren pH-Wert legt genau zwischen den beiden anderen Sorten, nämlich zwischen 5,1 und 6,3. Auch diese Butter passt zu milden Aufschnittsorten und kann genausogut auch unter Marmelade aufs Brot gestrichen werden. Sie nennt sich deswegen mildgesäuert, weil sie erst nach der Reifung mit den Säurebakterien in Kontakt kommt. Weniger bekannt ist hingegen die Salzbutter, die ganz eindeutig leicht salzig schmeckt. Man bekommt sie hier eher selten im Handel, in Frankreich erfreut sie sich jedoch ziemlich großer Beliebtheit. Die Inhaltsstoffe der verschiedenen Buttersorten sind sich also sehr ähnlich und für Butter generell - egal, welche Sorte - gilt: lieber maßvoll konsumieren anstatt in Massen.