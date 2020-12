Sünde auf Rezept: Schokoladenauflauf

Es gibt tausende Rezepte, in denen Schokolade die Hauptrolle spielt. Schokoladenkuchen, Schokoladentorte, mit Früchten und mit Sahne, Brownies mit dunkler und weißer Schokolade und Schokoplätzchen gibt es auch. Bei allen fängt der Mund an wässrig zu werden und der Magen schaltet auf Hunger.Wir wählen hier ein ganz einfaches Rezept, denn die einfachen Rezepte sind oft die Besten. Ein begehrtes Lieblingsschokorezept ist der Schokoladenauflauf. Er ist nicht so mächtig wir der Schokokuchen, bleibt locker und süffig im Geschmack und kann mit vielen verschienen Zutaten wie Nüssen, Bananen, Trockenobst verfeinert werden.Zutaten für 6 bis 8 Personen:125 Mehl125 Zucker4 Eigelbe2 ½ Tassen Milch70 gr. Schokolade1 Prise Salz50 gr. Butter1 Stück Vanille oder 1 Päckchen Vanillezucker6 EiweißZuerst wird die Milch heiß gekocht und der Vanillezucker beigefügt. Bei Vanilleschoten nimmt man den Topf vom Herd und lässt die Vanille einige Zeit ziehen.Jetzt ist die beste Zeit die 6 Eiweiß zu Schnee zu schlagen. Danach wird der Zucker mit den Eigelben dem Mehl und dem Salz vermengt. Es bildet sich eine zähflüssige Masse. Darüber gießt man nun die Milch, verrührt das Ganze vorsichtig und stellt den Topf auf den Herd. Bei kleiner Hitze entsteht eine cremige Masse, die aber nicht kochen darf.Jetzt fügt man die Butter dazu und hebt langsam einen Teil des Schnees darunter, dann locker den zweiten Teil. Nun hat man eine schöne luftige Masse, die in eine passende Auflaufschüssel (oder zwei kleinere), die zuvor mit Butter ausgestrichen werden, gefüllt wird. Achtung: Die Auflaufschüsseln dürfen nur ¾ gefüllt sein. Der Schokoladenauflauf bäckt bei circa 200 Grad im Gasofen und 180 Grad im Umluftofen.Sehr lecker dazu schmeckt Schlagsahne.Quelle: Rosa Villosa