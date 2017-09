Studentenfutter für Schnelldenker

Bereits seit dem 17. Jahrhundert versteht man unter Studentenfutter eine Mischung aus damals noch vorwiegend Mandeln und Rosinen. Mittlerweile erhält man unter dem Namen Studentenfutter im Laden eine Mischung aus verschiedenen Nüssen wie Cashewnüssen, Erd- Wal- und Haselnüssen, Mandeln sowie mal abgesehen von den Rosinen auch noch anderen Trockenobstsorten. Weil früher Mandeln relativ teuer waren, konnten sich diese Mischung viele nicht leisten, sondern nur Personen aus besseren Kreisen wie beispielsweise Studenten.Schon damals wusste man, dass Studentenfutter aufgrund seiner Bestandteile gesund ist und man gab es oftmals kranken Personen, damit sie schneller wieder auf die Beine kommen. Heute gilt Studentenfutter als Nervennahrung, da Nüsse jede Menge wertvolle Fettsäuren und Kohlenhydrate enthalten. In den Trockenfrüchten befinden sich zusätzlich Vitamine und Mineralien. Natürlich kann man Studentenfutter auch ohne Probleme selber machen. Hierfür einfach nach Geschmack verschiedene Nusssorten und Trockenfrüchte möglichst im Verhältnis 1:1 miteinander mischen. Bei den Früchten darf gerne mal variiert werden, abgesehen von den gängigen Rosinen, Feigen und Datteln gehen auch Bananen, Aprikosen, Ananas, Kirschen oder Cranberrys. In verschließbare Plastikschüsseln verpackt hält sich das Studentenfutter eine ganze Zeit lang.Auf eine gute Qualität sollte man bei den Zutaten allerdings schon achten - ungeschwefelte Früchte sind immer besser als geschwefelte. Im Internet gibt es auch verschiedene Shops, in denen man sich sein persönliches Studentenfutter aus ziemlich ausgefallenen Zutaten mixen lassen kann. Eine tolle und vor allem gesunde Geschenkidee!