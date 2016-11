Strudel - prallgefüllte Spitzenklasse

Apfelstrudel, Quarkstrudel, Mohnstrudel - was darf es denn sein? Prinzipiell versteht man unter einem Strudel ein Gebäckstück, welches aus einer gefüllten und gerollten Teigplatte besteht. Strudel stammen ursprünglich aus Österreich, sind aber heute über die Grenzen hinaus international bekannt. Für einen original Strudel benötigt man echten Strudelteig, es gibt aber auch abgewandelte Formen, die mit Blätterteig oder Quark-Ölteig hergestellt werden.Ein Klassiker ist auf jeden Fall der Apfelstrudel. Wer also nach Möglichkeiten sucht, Äpfel zu verbrauchen und nicht immer nur Apfelkuchen machen will - perfekt, da kommt nachfolgendes Apfelstrudelrezept sicher gerade recht. Zuallererst wird hierfür aber ein Teig benötigt, dessen Herstellung nicht so ganz einfach ist. Wer sich nicht so recht herantraut: es gibt im Supermarkt auch fertigen Strudelteig zu kaufen. Aber: selber machen lohnt sich! Für 6 Personen benötigt man 250g Mehl, 2 Esslöffel zerlassene Butter oder anderes Fett, 1 Ei und eine Prise Salz. Diese Zutaten werden gemischt und nach und nach zu einem glatten und elastischen Teig geknetet, wobei immer mal wieder etwas lauwarmes Wasser zugegeben werden sollte (insgesamt ungefähr 100 ml). So lange kneten, bis der Teig geschmeidig ist, zu einer Kugel formen und in Folie verpackt eine halbe Stunde ruhen lassen - bei Zimmertemperatur, nicht im Kühlschrank.Für eine leckere Apfelfülle werden 1 kg klein geschnittene Äpfel benötigt, die man mit etwas Zitronensaft, 100g Zucker, einem Teelöffel Zimt und nach Geschmack mit Rosinen und/oder Mandeln oder anderen Nüssen mischt. Nun folgt der schwierigste Teil: das Ausrollen des Teiges. Dazu nimmt man am besten ein sauberes Küchentuch, bestäubt dieses mit Mehl und rollt direkt auf dem Tuch die Teigkugel zu einer möglichst dünnen Teigplatte aus. Das dauert durchaus eine Weile und erfordert etwas Geduld. Ist die Teigplatte ausreichend groß und dünn, wird sie mit etwas zerlassener Butter oder Öl bestrichen und dann eine dünne Lage Semmelbrösel sowie die Apfelmischung darauf verteilt. Der Rand bleibt frei und wird an der langen Seite einmal eingeschlagen bis hin zu Füllung. Nun kann man den Strudel mithilfe des Küchentuchs der Länge nach aufrollen und dann mit der Naht nach unten auf ein gefettetes oder mit Backpapier belegtes Backblech "bugsieren". Vor dem Backen wird die Oberfläche noch mit zerlassener Butter bestrichen und dann geht es ab in den Ofen bei 200°C für circa eine Stunde.Übrigens gehört zu einem Apfel- oder auch Quarkstrudel fast zwingend auch eine gute Vanillesoße. Allerdings muss ein Strudel überhaupt nicht immer mit einer süßen Füllung daher kommen. Salzige Strudel zum Beispiel mit Hackfleisch-Gemüsefüllung sind nämlich ebenfalls nicht zu verachten und ein leckeres Hauptgericht.