EXOTISCHE FRüCHTE

Sternfrucht: Für die einen Segen - für die anderen ein Fluch

Die Sternfrucht oder auch Karambola genannt, ist eine von zwei Arten der Gurkenbäume. Sie gehört zur Familie der Sauerkleegewächse. Sie stammt ursprünglich aus Südostasien, derzeit werden sie aber auch in den Tropen und Subtropen kultiviert.Ihrem Namen hat die äußerst schmackhafte Frucht vor allem ihrem Aussehen zu verdanken. Schneidet man diese nämlich in Scheiben, hat man das Gefühl einen Stern auf dem Teller zu haben. Dieser Umstand ist sicher auch dafür verantwortlich, dass man die Karambola sehr gerne auf Büfetts zur Verzierung einsetzt.Die Früchte werden als Beeren bezeichnet. Sie sind meist 8 bis 13 cm lang. Der Durchmesser einer reifen Sternfrucht ist zwischen 5 und 6 cm. Die Form kann man als elliptisch länglich bis eiförmig beschreiben. Die Karambola ist jedoch immer in 5 Rippen und Rinnen unterteilt. Je nach Reifegrad schmeckt das Fruchtfleisch schwach säuerlich bis süß.Die Sternfrucht hat ca. 90 % Wasseranteil. Durch den sehr hohen Vitamin A und C Anteil ist sie sehr gesund. Doch auch Kalzium und Eisen ist in nicht unbeträchtlichem Maße enthalten.Die Chinesen verwenden die Sternfrucht bereits seit sehr langer Zeit auch im medizinischen Bereich. So gilt die Karambola dort als sehr gutes Wundheilmittel, wenn man die zerstoßene Frucht aufträgt. Der Saft der Sternfrucht wird auch zur Fiebersenkung verwendet. Ebenso wird ihm eine durstlöschende Wirkung nachgesagt.Doch Vorsicht: Wer unter Niereninsuffizienz leidet, kann Vergiftungserscheinungen wie Schluckauf, Muskelschwäche, Erbrechen und sogar Bewusstseinsstörungen erleiden, nachdem er eine Sternfrucht genossen hat. Bei sofortiger Diagnose erholt man sich jedoch meist wieder sehr schnell und Folgen bleiben aus.