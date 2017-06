Stangenbohnen - gehaltvolles Gartengemüse

Stangenbohnen gibt es in vielen unterschiedlichen Größen und Formen. Sie zählen, wie alle Bohnen, zur Familie der Hülsenfrüchte und Stangenbohnen sind eine Unterart der Gartenbohne. Ihren Namen haben sie einzig und allein deswegen, weil sie aufgrund ihres hohen Wuchses mit entsprechenden Stangen fixiert werden müssen - diese stellen beim Anbau eine unverzichtbare Rankhilfe dar.Der Ertrag ist im Vergleich zur Buschbohne ausgesprochen hoch. Sie schmecken nicht nur wirklich gut, sie sind auch gesund und mal davon abgesehen sehen sie aufgrund ihrer Blüten im Garten auch noch schön aus bzw. lassen sich sogar prima als Sichtschutz anbauen. Die Erntezeit liegt im Sommer und zwar in den Monaten von Juli bis September. In der Küche werden Stangenbohnen auf vielseitige Art verwendet: zum Beispiel für den klassischen Bohnensalat, als Beilage zu Fisch oder Fleisch oder aber in der Suppe bzw. im Eintopf. Allerdings sind Stangenbohnen frisch geerntet nicht besonders lange haltbar.Je länger sie gelagert werden, desto mehr verlieren sie an Knackigkeit. 3 Tage lang halten sie sich zwar im Kühlschrank, am besten ist es aber tatsächlich, sie unmittelbar nach der Ernte zu verzehren. Eine gute Alternative, vor allem, wenn die Ernte reichlich ausfällt, ist das Einfrieren. Damit die Farbe dabei erhalten bleibt, empfiehlt es sich, die Bohnen vorher kurz zu blanchieren. In eingefrorenem Zustand sind sie mehrere Monate haltbar. Wie alle Bohnen, so rufen auch Stangenbohnen bei vielen Menschen Blähungen hervor. Mildern kann man dieses Phänomen durch die Zugabe von etwas Kümmel.