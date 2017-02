Spitzkohl - nicht verpassen

Der Spitzkohl ist eng mit dem Weißkohl verwandt: wie sein Name bereits vermuten lässt, ist seine Formgebung aber ein wenig anders, nämlich etwas kleiner und vorne spitz zulaufend. So ist er auch vom Geschmack her etwas zarter und feiner, wird aber genauso wie sein größerer Verwandter für Suppen, Aufläufe, Eintöpfe oder auch als Salat verwendet. Besonders lange lagern sollte man ihn jedoch nicht, da er relativ empfindlich ist.Die einfachste Art und Weise, ihn zuzubereiten, ist indem man seine Blätter in feine Streifen schneidet und in der Pfanne mit etwas Butter oder Öl andünstet, würzt und serviert. Das dauert circa 5 Minuten. Vorher werden aber die äußeren Blätter des Kopfs und auch der Strunk entfernt. Besser bekömmlich wird er, wenn man seine Blätter vorher kurz in kochendem Wasser blanchiert. Kohl ist generell sehr gesund, so auch der Spitzkohl, beinhaltet er doch jede Menge Vitamine (B1, B2 und C) aber auch Kalium. Vielleicht scheint der Gedanke etwas abwegig, da man sich Spitzkohl immer eher in Verbindung mit etwas Deftigem wie Fleisch vorstellt, aber er passt auch prima in vegetarische Gerichte und harmoniert ebenfalls bestens mit Nudeln.Zum Beispiel so: Man kocht in einem Topf für 4 Personen 400g Bandnudeln. 500g Spitzkohl wird wie oben beschrieben in kleine Streifen geschnitten und in Butter angebraten. Alles mit den Nudeln vermischen und eine Soße aus 200ml Sahne, 3 Eiern und 100g geriebener Käse darunter mischen und etwas stocken lassen in der Pfanne oder im Topf. Mit Salz und Pfeffer würzen sowie Schnittlauchröllchen darüber geben. Fertig! Schneller geht es kaum und es ist noch dazu wirklich gesund. Kalorienbewusste strecken die Sahne mit Milch, Wein oder Brühe, wer es gerne etwas herzhafter mag, gibt gebratene Schinken- oder Speckstückchen dazu, auch gebratene Zwiebelringe passen gut und wer es gerne scharf mag, würzt kräftig mit Chili. Lässt man die Nudeln und die Soße weg, hat man ein schmackhaftes Spitzkohl-Gemüse als Beilage, dem man dann noch etwas Sahne untermischen kann.