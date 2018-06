Spinat - Gruss vom Popeye

Die ursprüngliche Annahme, dass in Spinat extrem viel Eisen steckt, basiert zwar auf einem Messfehler, ist also mittlerweile widerlegt. Reichlich Eisen enthält das grüne Gemüse aber dennoch, wenn auch nicht so viel, wie ehemals angenommen. Man kann also getrost nach wie vor zu Recht behaupten, dass Spinat ausgesprochen gesund ist.Nur gehört Spinat leider zu den am meisten gehassten Gemüsesorten. Das mag zum einen am Aussehen liegen, zum anderen auch daran, dass viele Erwachsene sich mit Grausen daran erinnern, dass sie als Kind dazu gezwungen wurden, das ach so gesunde Gemüse zu essen. Früher stand es in der Regel als "Pampe" auf dem Speiseplan und die meisten haben ihn sowohl optisch als auch geschmacklich eher unappetitlich in Erinnerung. Es kommt aber ganz klar auf die Art der Zubereitung an! Sommerspinat beispielsweise kann prima diversen Salaten zugegeben werden, denn die zarten Blätter eignen sich dafür wunderbar. Winterspinat hingegen sollte kurz blanchiert werden. Spinat hat die Eigenschaft, in heißem Wasser sofort zusammenzufallen und verliert dann enorm an Volumen. Am gesündesten in sicherlich der ganz frische Blattspinat vom Gemüsehändler, gefolgt von dem aus der Tiefkühltruhe, wohingegen die bereits geputzte Variante aus der Plastikfolie oftmals nicht mehr viele Vitamine enthält. Spinat sollte man ohnehin nicht lange lagern, auch nicht im Kühlschrank, da er sehr schnell seine wichtigen und gesunden Inhaltsstoffe verliert. Das gilt für die Sommervariante noch mehr als für den Winterspinat. Einfrieren jedoch kann man ihn problemlos, hierfür sollte er kurz blanchiert und danach im Eiswasser abgeschreckt werden, bevor er in die Tiefkühltruhe wandert.Zu Spinat passt Rahm genauso gut wie Sesam, Pinienkerne, Parmesan und Knoblauch. Verwendet man ihn als Salat, nimmt man am besten ganz junge Blätter, die dann auch nicht blanchiert oder erhitzt werden. Als Beilage passt er gerade in Kombination mit Sesam und Sojasoße prima zu Fisch oder auch zu anderen asiatischen Speisen. Oder, ganz klassisch, man serviert Rahmspinat mit einem Spiegelei und Kartoffeln. Selbst als Pizzabelag in Verbindung mit Rahm und Lachs ist er die letzten Jahre immer beliebter geworden und wer wirklich gesund leben will, mixt sich aus frischem Spinat und anderen gesunden Zutaten einen leckeren Smoothie.